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HBL／進場就要量體溫 八強賽加強防疫

2020-01-30 18:36聯合報 記者曾思儒／即時報導

能仁家商是HBL男甲衛冕軍。記者曾思儒／攝影（資料照）
能仁家商是HBL男甲衛冕軍。記者曾思儒／攝影（資料照）
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108學年HBL甲級8強賽下周日（2月9日）在和平籃球館和台北體育館兩地開戰，高中體總今天下午特別召開防疫應變小組會議，高中體總秘書長朱彩鳳表示，球賽將照常舉行，但會加強各項防疫工作，每位球迷進場前都將量體溫，發現有發燒現象就會勸導離場，同時呼籲球迷都戴口戰觀戰。

朱彩鳳表示，並沒接到中央指示賽事暫停或取消，8強賽將如期舉行，今天會議中決定的事項就是加強各項防疫工作，包括所有工作人員都會配戴口罩，進入會場的工作人員、球員、隊職員到球迷都會先量體溫，「發現有37度或發燒，就不會進場。」

各校動員的啦啦隊部分，同樣是進場前要先量體溫，若是影響換場間的速度，球賽也將照時程舉行，高中體總應變方式是啦啦隊賽前若先集合好，就能先量體溫，增加進場速度。

高中體總也會準備在場館準備酒精供球迷使用，兩個場館每天的開賽前和所有賽事結束後進行消毒，包括電梯、樓梯、扶手等都會清理，球員休息室則是每場比賽間就消毒一次。

朱彩鳳表示，高中體總也會透過社群平台加強宣導，盼所有球迷一起為健康把關，若是身體不適也能透過電視轉播收看賽事。

HBL甲級8強賽將從下月9日進行到16日，男、女8強將進行單循環，戰績最佳的男、女前4隊才能拿到台北小巨蛋決賽門票。

啦啦隊HBL

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