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亞洲盃／中華男籃開訓 帕克將考慮加入劉錚、林韋翰

2020-01-30 17:29聯合報 記者劉肇育／新北即時報導

亞洲盃資格賽中華男籃今天開訓。記者劉肇育／攝影
亞洲盃資格賽中華男籃今天開訓。記者劉肇育／攝影
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即將在二月底登場的亞洲盃男籃資格賽兩場主場賽事，中華男籃隊今天在皓宇國際亞洲區籃球培訓中心開訓，除了三名CBA球員以及蘇奕晉、蔣淯安請假尚未報到外，19人名單中14人已報到加入訓練。

中華男籃將在亞洲盃資格賽第一階段迎來兩場主場賽事，分別為2月21日碰上馬來西亞隊與2月24日對上日本隊，而中華男籃在這次也列出包括四名CBA球員在內的19人培訓名單，不過陳盈駿胡瓏貿與周儀翔都因CBA母隊尚未放行仍未報到，僅有效力上海大鯊魚的吳永盛在今天開訓日完成報到。

對於這次從CBA、SBL、ABL與UBA四個聯賽中挑選了19名培訓球員，總教練帕克在今天開訓時也指出，大多數球員都與他有過合作經驗，能夠盡快地適應他的執教風格與體系，不過他也向球員提出進球場後禁用手機、禁止在教練說話時交談等規定，希望團隊除了像家人一樣相處外，也能夠有相當的紀律。

雖然尚未報到的三名CBA球員，除了胡瓏貿可望在下周報到外，陳盈駿與周儀翔報到日期仍未定，而受到CBA延賽影響，總教練帕克也在今天透露，不排除重新徵召劉錚與林韋翰兩名旅外戰將，而兩名球員也傳出有意願披上中華隊戰袍，不過仍須由中華籃球協會發文至兩人的CBA母隊並獲得球隊同意放行，才得以加入中華隊集訓。

這次中華隊陣中最資深的球員則為裕隆隊射手「男模」呂政儒，他強調只要中華隊還需要他就會來幫忙，「加上現在SBL的（上下半季）賽制，中間如果能打打球，不要空窗太久或許也不錯。至於這些隊友很多都有合作過，不擔心會有磨合的問題。」

而這次中華隊在可能無歸化球員坐鎮的情況下，禁區仍將由本土球員一肩扛起，璞園隊中鋒陳冠全就表示，希望幾名年輕長人能夠盡快成長，「宗融在南韓的世大運有合作過，祥鈞則是在台北世大運時當過隊友，兩人這幾年都進步很多。」

中華隊陳盈駿胡瓏貿

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