SBL／九太賽森說中文拜年 盼下半季補強一飛沖天

鼠年即將來到，SBL最有人氣的洋將、九太科技隊賽森（Franklin Session）說中文向球迷拜年，九太科技隊總教練劉嘉發率領球員于煥亞、蘇奕晉、李愷諺、余純安及賽森，也一同祝福大家「新年快樂、恭喜發財」。

賽森是SBL的「戰神」，目前平均25.2分、6.4助攻、11.6籃板、2.3抄截，在得分、助攻上都居首位；籃板、抄截排名第二，是一名全面性的球星，拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）稱他為「NBA外最強的球員」，也是美國街頭籃球傳奇。

賽森雖然球技出類拔萃，但是要老外說中文，還是難倒了賽森，經過4次NG後，終於順利唸出「恭喜發財」的中文，連賽森自己都笑到不行。平常賽森說的最好的中文就是「雞排」，因為他來台後發現平民美食雞排，成為他的最愛，九太科技隊的比賽經常回饋球迷，在場館發送雞排，賽森每次看到都會開心的高喊「雞排！雞排！」。

九太科技向球迷拜年。圖／九太科技提供 分享 facebook

九太科技隊上半季因為少了一位洋將，戰績上不盡理想，劉嘉發說：「目前已經選定賽森前隊友，即將簽約在2月初來台，有一個月的時間可以磨練配合，相信下半季九太隊戰績一定可以一飛沖天，請球迷拭目以待。」

帥哥李愷諺也向球迷拜年：「祝福大家鼠年有『鼠』不完的幸福，『鼠』不盡的鈔票，希望支持九太的球迷們，鼠年能夠發大財。」余純安的祝福吉祥話則是「『鼠』不盡的快樂、『鼠』不完的好事。」都是兩人精挑細選後想出來的祝福語，期待鼠年戰績能夠拉升，力拚下半季冠軍寶座。

九太科技隊上半季雖然只有3勝13負，但是拚勁讓各隊屢屢嚇出冷汗，獲得對手的尊敬，場邊球迷及網路人氣都是直線上升，3月7日在板橋體育館也擔任下半季首戰的重要角色，希望球迷能夠到場邊或是觀看轉播力挺，期待破繭而出的九太科技隊。