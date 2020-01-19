UBA／台科大捍衛主場 3連勝保級

前11場比賽只拿2勝，台科大「保級」面臨極大挑戰，但今天結束的最後階段驚奇拉出3連勝，最終5勝10敗戰績避免「降級」，109學年仍能在公開男一級16強行列。

UBA公開一、二級有升、降制，男一級16隊的最後4隊隔年要從公開二級打起，公開二級前4名則能升到公開一級，台科靠著最後4戰拉出3連勝，包括今天最終戰74：66擊敗台北商大，順利保級，北商、德霖、康寧和明道成為今年的降級隊伍。

連3場得分都達兩位數的台科大前鋒章賀強調，保級是全隊目標，「沒撐住就要降到二級，壓力很大，不過沒辦法，沒人跳出來時自己就該去扛。」他昨天碰台藝，第四節演出連拿11分的個人秀，成球隊逆轉勝關鍵，今天再有11分、8籃板和6助攻，搭配「準畢業生」楊遵譯告別戰29分、林心翔14分和蔡嘉駿11分、11籃板，雖無緣8強，至少以3連勝為賽季作結。

章賀笑說，最後3連勝連自己都覺得有點像是「奇蹟」，但在台科主場也的確有些優勢，感謝同學和校友們大力支持，不過球隊也仍有慢熱毛病，下學年想突破肯定要解決老問題。