SBL／周伯勳出肘吞2U 台啤不敵台銀吞四連敗

第17季SBL上半季今天在桃園巨蛋進行最終日賽程，第一場台啤隊與台銀隊的比賽卻出現肢體衝突畫面，台啤周伯勳接連對台銀李維哲、李其恩出肘，吞下兩次違反運動道德犯規（U）被驅逐出場，台啤也以67：80吞下四連敗。

周伯勳在第二節還剩1分36秒時，朝李維哲後方出手，吞下第一個U，接下來又在第四節還剩3分21秒時，抓下進攻籃板二次進攻時，出肘賞了一旁的李其恩一拐，也讓他吞下第二次U，遭驅逐出場。

對於周伯勳這兩次的肢體接觸，周俊三也代替子弟兵道歉，「我只能說他這幾次出手不夠冷靜，但他也是在進攻時被拉了好幾次，當時我就有提醒裁判如果不控制場面的話，雙方就可能幹架。我很佩服他的勇氣，但是用錯地方，脾氣在場上被挑起。」

三哥坦言，其實在第四節衝突前本已打算換人，沒想到來不及就發生意外，「我們當然不鼓勵這樣的動作，也很抱歉，相信經由這次也讓他學到一些經驗。」

台銀李維哲賽後也坦言自己有拉人的動作，「後來他動手我也沒生氣，因為我知道他那個動作就是會犯規。」台銀主帥陳國維則表示，周伯勳已經有太多次無謂的動作，像是在出肘前就因中線切入失敗拿球砸人的動作，「那時就知道他情緒上來，也預料到他會有更激烈的動作。」