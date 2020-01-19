UBA／文化助攻 中州搭上8強末班車

拜文化大學擊敗高雄師大所賜，中州科大今天預賽最終戰前就確定重返8強，全隊碰台藝大分數雖拉鋸但沒太多火藥味，最終中州就以72：67收下預賽最終戰勝利，成為8強最後一支晉級隊伍。

相隔1年再闖8強，中州教練許智超笑說，自己也是文化校友，現在的文化教練陳暉則是他南山高中學弟，兩校有些淵源，因為賽制關係加上母校幫忙，讓球隊順利晉級，今天賽前球員壓力也不至於太大。

中州以8勝7敗戰績搭上8強末班車，許智超認為球隊雖是「吊車尾」晉級，但碰上台師大、義守大學和世新大學的比賽差距都是5分內，可見仍有挑戰4強的本錢，重點是修正細節，尤其是防守籃板失守問題，「我們有很多數據都在前面，只有防守籃板在16隊排倒數第2。」

今天攻下全隊最高13分的蒙古外籍生白薩則指出，失誤是球隊一大問題，挑戰4強勢必要調整。

2月22日登場的108學年UBA公開男一級8強賽將在台北體育館登場，衛冕軍健行科大、輔仁大學、台灣師大、政治大學、義守大學、世新大學和中州將進行單循環，戰績最佳的4隊才能拿到台北小巨蛋的決賽門票。