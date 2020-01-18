ABL／農曆封關年前富邦勇士慘敗 許晉哲：不是壞事

富邦勇士隊總教練許晉哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 在農曆封關年前，台北富邦勇士在主場以78比105吞下本季最慘烈一敗，不過總教練許晉哲認為，這一敗不是壞事，至少能給球員一些覺悟，不要等到年後回來措手不及。

東南亞職業籃球聯賽（ABL），台北富邦勇士今晚在主場台北和平籃球館以27分之差，不敵聯盟排名墊底的香港東方龍獅，許晉哲賽後坦言，對方的禁區優勢很明顯，他們縮小防守後外圍空檔大開，對方今天射手又全面發揮，成了他們最大的痛。

今天攻下7分、4助攻的先發控衛林書緯，賽後也坦言對手今天傳導流暢，彼此分享球權，他們在防守端上做得並不夠出色，給了對手太多大空檔，是輸球主因之一。

香港東方龍獅本季前5場比賽，戰績僅繳出1勝4負，在聯盟10支球隊中排名墊底，不過今天他們外線火力全開，團隊3分球累計36投18中，命中率達五成，加上禁區團隊籃板也以46比25遙遙領先，成了贏球的一方。

由於這場比賽是農曆年前，富邦勇士的最後一場比賽，此役若能贏，富邦就能以10勝4負、暫時竄上聯盟龍頭，許晉哲苦笑表示，農曆年後他們將面臨艱苦的客場4連戰，現在輸球至少能給球員一些警惕，也能在農曆年假中有所覺悟，上緊發條自主調整。

富邦勇士昨晚才在主場迎戰泰國莫諾吸血鬼，許晉哲坦言，連戰球員體能多少受到影響，「但這不能當藉口。」

許晉哲強調，透過這場比賽當教訓，未來他們必須做好更萬全的準備，訓練也會做出改變，「本季我們還有2次要面對香港，希望下一次交手結果會不同。」