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SBL／林宜輝0.9秒準絕殺 率裕隆2分差氣走台啤

2020-01-18 21:55聯合報 記者毛琬婷／即時報導

排名聯盟第二的裕隆隊，今天上半季最終戰迎戰已提前封王的台啤隊，裕隆靠著林宜輝在終場前0.9秒突破上籃的準「絕殺」，以76：74逆轉取勝，也以9勝7負的戰績避免遭到台銀隊「超車」。

賽前僅領先台銀半場勝差的裕隆，在台銀輕取九太科技後，必須要全力取勝才能穩住第二名位置。首節裕隆在洋將基恩單節獨拿10分帶領下，還握有些許領先優勢，不過次節台啤逐漸回穩，也趁著裕隆失誤過多的情況下成功反超，半場打完台啤反倒取得7分領先。

易籃後裕隆努力追分，先在三節打完追到2分差，決勝節後段再靠著基恩連拿5分追成70平，不過台啤很快靠著巴克利兩罰俱中要回領先，但裕隆又在林宜輝外線破網下逆轉，卻又守不住周伯勳讓他擺進2分。

讀秒階段還落後1分的裕隆先靠著呂政儒2罰中1追平，最後0.9秒裕隆再靠著林宜輝突破上籃擺進致勝球，最終在蔣淯安外線落空的情況下以2分差驚險勝出。

扮演致勝英雄的林宜輝此役雖僅拿下8分，不過其中5分都是在攸關勝負的決勝節拿下，「其實一開始（最後一擊）是設定給小洋將（基恩），但他沒機會接球，剛好男模（呂政儒）傳給我，我也把握機會突破上籃，做我最有把握的事。」

除了林宜輝在關鍵時刻跳出外，裕隆以基恩30分、11籃板、8助攻、3抄截最佳，不過他也出現7次失誤，另外塞勒也有11分、15籃板的「雙十」演出；遭逆轉的台啤則以塞瑟夫17分、9籃板最佳。

林宜輝（右）。圖／中華籃球協會提供
林宜輝（右）。圖／中華籃球協會提供
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林宜輝台啤呂政儒

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