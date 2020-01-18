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亞洲盃／劉錚缺陣影響大 帕克盼三將補上空缺

2020-01-18 17:49聯合報 記者劉肇育／台北即時報導

身為國家隊常客的「小飛俠」劉錚最終並未入列亞洲盃，外籍教頭帕克在今天直言這對於球...
身為國家隊常客的「小飛俠」劉錚最終並未入列亞洲盃，外籍教頭帕克在今天直言這對於球隊來說將會造成很大影響。 聯合報系資料照
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亞洲盃男籃資格賽中華隊在昨天公布19人培訓名單，其中身為國家隊常客的「小飛俠」劉錚最終並未入列，外籍教頭帕克在今天直言這對於球隊來說將會造成很大影響，不過他也希望李啟瑋、黃鎮、黃聰翰等人能夠填補起劉錚在攻防兩端的空缺。

中華隊在昨天公布的19人培訓名單中，共有4位CBA旅外球員以及12位 SBL球員、2位ABL球員和1位UBA球員，其中四名旅外球員分別為周儀翔、陳盈駿、胡瓏貿、吳永盛，而過去幾年都是中華隊重要戰力的劉錚則是不在名單之中。

帕克在今天現身UBA預賽觀賽時坦言，劉錚的缺陣確實對戰力造成影響，「他過去幾年都是我們重要的戰力，不單單是在進攻端，在防守端也是，在他缺陣的情況下，希望近況不錯的李啟瑋以及黃鎮、黃聰翰都能夠補上來，當然周儀翔也要承擔更重的責任。」

帕克也強調，這次的19人名單除了是以去年瓊斯盃班底作為考量外，球員的近況也是參考依據，「這次的訓練時間很有限，在CBA球員可能會晚報到的情況下，我們可能只有10天左右的練球時間，所以希望選擇一些了解我體系和打法的人，盡可能減少需要磨合的時間。」

不過帕克也直言，這次在比賽時間相當「尷尬」的情況下，包括ABL與UBA當時都還在賽季期間，球員徵召上確實比過去更加辛苦，甚至部分原本想選入陪訓的旅美和UBA球員，都因此遭到割捨，「歸咎問題還是FIBA不應該在這個時間點辦比賽，不僅有徵召球員的問題，訓練時間也不夠完整。」

劉錚帕克中華隊

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