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UBA／再進國家一隊培訓 曾祥鈞有壓力但更熟悉

2020-01-18 17:12聯合報 記者劉肇育／台北即時報導

輔大曾祥鈞是這次唯一入選亞洲盃的大專球員，他表示再一次入選國家一隊培訓名單雖然感...
輔大曾祥鈞是這次唯一入選亞洲盃的大專球員，他表示再一次入選國家一隊培訓名單雖然感覺更熟悉，但也更有不能犯錯的壓力。 記者季相儒／攝影
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亞洲盃資格賽第一階段賽事，中華男籃在昨天公布19人培訓名單，其中輔大中鋒曾祥鈞是這次唯一入選的大專球員，三年前就曾代表中華藍隊打過瓊斯盃的他表示，再一次入選國家一隊培訓名單雖然感覺更熟悉，但也更有不能犯錯的壓力。

在2017年就曾入選中華隊培訓名單的曾祥鈞，當年還僅是輔大的大一菜鳥中鋒，不過歷經三年UBA賽事洗禮，他不僅已是現今UBA第一中鋒，過去兩年也都代表中華白隊參加瓊斯盃，經驗值大大提升。

不過在談到再一次入選國家一隊培訓名單時，曾祥鈞也強調仍會抱持著學習心態參加，「真的還蠻興奮的，不過名單上大部分都還是前輩，我還是會抱持著學習心態參加，把所學和企圖心展現出來。」

相較於三年前入選時中華隊，陣中仍有曾文鼎等黃金世代球員，今年的中華隊培訓名單球員年紀與曾祥鈞更為相仿，其中不乏過去他在中華白隊時的隊友，讓他直言感覺更熟悉，「不過當然也是很有壓力，不想犯錯的壓力。」

輔大教練楊哲宜這次也列入中華隊教練團成員，對於曾祥鈞入選培訓名單，他說：「他確實是有條件接受訓練，不過想要在國家隊建立地位，就必須要從防守和籃板做起，畢竟那邊還有很多很好的學長。」

對於亞洲盃資格賽培訓與比賽時間恐對已進入UBA八強的輔大造成影響，楊哲宜則說：「我們已經有跟帕克教練說，希望把練球時間錯開，這樣我們只是每天待在球場的時間要更長一點，不會影響到備戰，而我們也希望祥鈞能幫上國家隊。」

中華隊瓊斯盃楊哲宜

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