ABL／4.2秒關鍵2罰 富邦勇士主場擊敗聯盟龍頭

富邦勇士隊賈西亞關鍵兩罰助隊逆轉，振奮握拳歡呼。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

帶著二連勝回到主場後，富邦勇士隊昨天對上ＡＢＬ戰績龍頭泰國莫諾吸血鬼隊，上半場一度領先達到十五分，但下半場吸血鬼展開猛烈反攻甚至逆轉戰局，不過富邦勇士賈西亞在比賽最後四點二秒投進關鍵兩罰，幫助球隊以九十八比九十七險勝吸血鬼。

富邦勇士隊蔡文誠（中）接獲隊友長傳反手上籃。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

擁有三名洋將與三名美泰混血球員的吸血鬼，開季前九場比賽僅吞下兩場敗仗，是聯盟中唯一戰績優於富邦勇士的隊伍，昨天他們也展現驚人的得分爆發力，在上半場一度落後達到十五分的情況下，下半場趁著賈西亞陷入犯規麻煩，由雙洋將辛格泰維、莫里森和混血後衛摩根領軍追分，並在最後三分鐘逆轉戰局。

富邦勇士隊賈西亞（左）在比賽最後4.2秒的上籃製造犯規，投進關鍵兩罰幫助球隊逆轉獲勝。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

所幸賈西亞超前兩罰後，吸血鬼的最後一擊執行未果，終場富邦勇士就以一分險勝。

富邦勇士隊總教練許晉哲。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

對於球隊上下半場表現出現落差，富邦勇士總教練許晉哲坦言，上半場球隊在攻防兩端都有照著賽前設定執行，不過在賈西亞陷入犯規麻煩後，後場也頻頻發生失誤，才讓對手有可趁之機，「其實這對我們來說是個很好的測試機會，因為賈西亞跟艾索都不是純正中鋒，對上這種有中鋒的球隊，我們能打成什麼樣。」

富邦勇士隊艾索（右）得到全場最高的31分。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

賈西亞昨天拿下廿二分外帶十籃板、六助攻、兩阻攻，攻守兩端的全能表現成為最大贏球功臣，他說：「這是場很棒的比賽，就像是季後賽一般，為了這場比賽大家做了兩周的準備，在攻守兩端都做了很多的設定。」

富邦勇士隊梅奧（中）突破包夾上籃。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

除了球員表現亮眼外，許晉哲也直言球迷的應援是最後勝出關鍵，「球迷給他們最後一次出手帶來很大的壓力，也希望每一場大家都能進場幫我們加油。」