SBL／賞台啤首嘗連敗 李啟瑋盼進亞洲盃正選名單

上周四戰全敗的璞園隊，今天靠著李啟瑋17分、3抄截、3助攻帶領，搭配愛德、林耀宗也有雙位數貢獻，以88：77擊敗提前在上半季封王的台啤隊，中止四連敗，也讓台啤本季首嘗連敗滋味。

璞園上周面臨四連戰，卻都以落敗收場，加上台啤順利贏球，也讓上半季冠軍提前出爐。今天璞園面對僅使用單洋將的台啤，首節雙方不相上下，不過次節璞園靠著優異防守，壓低對手進攻，台啤單節16投僅3中，得到12分，反觀璞園在李啟瑋帶領下，半場打完取得9分領先。

易籃後台啤試圖反撲，一度將分差追到1分差，不過關鍵時刻李啟瑋再度跳出，個人連拿5分幫助球隊穩住領先優勢，決勝節璞園維持著雙位數領先優勢，最終以11分差勝出。

此役繳出全隊最佳的李啟瑋賽後表示，中場休息時教練麥班達就是叮嚀我們，做我們擅長的事，個人方面則就是照著球隊體系走，把握住空擋。

而李啟瑋也在今天中華籃球協會公布亞洲盃資格賽分組賽事第一階段中華隊培訓名單中，過去最多只打過瓊斯盃的他坦言想要進入最終正選名單，「中華隊的大家都是很出色的球員，如果能夠入選就是把自己最擅長的事做好，像是外線、快攻，我當然希望能夠進入正選名單中。」