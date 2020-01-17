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ABL／賈西亞關鍵兩罰逆轉 富邦勇士險收三連勝

2020-01-17 21:45攝影中心 記者余承翰／台北即時報導

東南亞職業籃球聯賽（ABL）排名前兩名的泰國莫諾吸血鬼與台北富邦勇士隊今晚交手，富邦勇士隊靠著賈西亞（Charles Garcia）在比賽最後4.2秒的上籃製造犯規，投進關鍵兩罰幫助球隊超前，終場以98：97險勝吸血鬼收下三連勝，艾索（Maxie Esho）得到全場最高的31分，梅奧（O.J. Mayo）也得到23分。

富邦勇士隊梅奧（O.J. Mayo）（中）突破包夾上籃。記者余承翰／攝影
富邦勇士隊梅奧（O.J. Mayo）（中）突破包夾上籃。記者余承翰／攝影
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富邦勇士隊賈西亞（Charles Garcia）（左）在比賽最後4.2秒的上籃製...
富邦勇士隊賈西亞（Charles Garcia）（左）在比賽最後4.2秒的上籃製造犯規，投進關鍵兩罰幫助球隊逆轉獲勝。記者余承翰／攝影
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富邦勇士隊蔡文誠（中）接獲隊友長傳反手上籃。記者余承翰／攝影
富邦勇士隊蔡文誠（中）接獲隊友長傳反手上籃。記者余承翰／攝影
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富邦勇士隊在比賽最後4.2秒超前比分，全場球迷興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
富邦勇士隊在比賽最後4.2秒超前比分，全場球迷興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
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富邦勇士隊賈西亞（Charles Garcia）在比賽最後4.2秒的上籃製造犯規...
富邦勇士隊賈西亞（Charles Garcia）在比賽最後4.2秒的上籃製造犯規，投進關鍵兩罰幫助球隊逆轉獲勝，賽後振奮地握拳歡呼。記者余承翰／攝影
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富邦勇士隊艾索（Maxie Esho）得到全場最高的31分。記者余承翰／攝影
富邦勇士隊艾索（Maxie Esho）得到全場最高的31分。記者余承翰／攝影
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富邦勇士隊艾索（Maxie Esho）（右）得到全場最高的31分。記者余承翰／...
富邦勇士隊艾索（Maxie Esho）（右）得到全場最高的31分。記者余承翰／攝影
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富邦勇士O.J. Mayo

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