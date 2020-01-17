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亞洲盃／中華隊培訓名單出爐 陳盈駿領軍、劉錚未入列

2020-01-17 19:28聯合報 記者劉肇育／即時報導

陳盈駿。 聯合報系資料照片
陳盈駿。 聯合報系資料照片
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將在下月登場的2021亞洲盃資格賽分組賽事第一階段賽事，中華籃球協會在今天公布19人培訓名單，雖然「小飛俠」劉錚最終未出現在名單之中，但包括陳盈駿、周儀翔、胡瓏貿與吳永盛四位CBA旅外球員皆在名單上。

第一階段的亞洲盃資格賽分組賽，我國將有兩場主場賽事分別於2月21日及2月24日對上馬來西亞與日本隊，由外籍教頭帕克領軍的中華隊，也將在30日於晧宇國際亞洲區培訓中心展開集訓。

這次中華隊教練團成員包括了總教練帕克，助理教練顏行書、陳國維、范耿祥、楊哲宜，19位培訓球員則是含括了SBL、UBA、ABL與CBA四大聯賽，分別為CBA的周儀翔、陳盈駿、胡瓏貿、吳永盛，SBL的呂政儒、周柏臣、陳冠全、李啟瑋、彭俊諺、于煥亞、蘇奕晉、黃鎮、黃泓瀚、黃聰翰、蔣淯安、謝宗融，ABL台北富邦勇士林郅為、賴廷恩以及UBA輔仁大學曾祥鈞。

中華隊在本屆亞洲盃資格賽與中國大陸、日本、馬來西亞同組，賽制與世界盃相同，各隊將在主、客場各出賽三場，三階段賽事分別將於今年二月、今年十一月、明年二月舉行，中華隊2月21日首戰馬來西亞、2月24日迎戰日本，兩場主場賽事均安排在台北和平籃球館進行。

中華隊陳盈駿胡瓏貿

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