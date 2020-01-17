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UBA／擺脫連兩戰遭絕殺 林正率國體扳倒高師

2020-01-17 15:58聯合報 記者劉肇育／即時報導

國體大林正拿下23分10籃板，幫助球隊在晉級關鍵戰擊敗高師大。記者劉肇育／攝影
國體大林正拿下23分10籃板，幫助球隊在晉級關鍵戰擊敗高師大。記者劉肇育／攝影
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連續兩場比賽遭到準絕殺的國體大，今天在與高師大的八強門票卡位戰中，靠著中鋒林正末節挺身而出，頻頻在禁區單打取分，助國體以62：58險勝高師大，兩隊賽後戰績同為七勝六敗。

UBA公開男一級預賽最後一階段仍有三個八強名額未決定，將由高師、國體、文化、世新與中州五隊進行卡位戰，而今天高師與國體交鋒，兩隊在昨天分別不敵健行與政大，其中國體更遭到政大前鋒張鎮衙於比賽最後0.5秒投進絕殺跳投，繼預賽第三階段最後一場遭台科大準絕殺後，連續兩戰未能守成。

不過今天與高師的關鍵戰中，國體兩大禁區長人韓杰諭與林正皆有亮眼表現，前者拿下17分7籃板4助攻4抄截的全能數據，林正則有23分10籃板的雙十成績，包括在第四節多次於禁區單打得手並抓下關鍵籃板，幫助國體以四分差距險勝。

對於近兩場比賽遭到對手準絕殺，林正坦言對於球隊士氣確實是重大打擊，「以前我從來沒有這樣的體驗，只有我絕殺過別人。這學年我們真的有太多傷兵，又有很多人離開，導致得分點比較不穩定，但今天這場輸了我們可能就無緣八強，當然要盡力去打。」

林正透露，其實本周右膝蓋一直感覺到不適，今天更是吃了止痛藥才上陣，在談到與隊友莊家誠、藍少甫都剃平頭時，他說：「因為他們說剃平頭會打比較好，而且我也覺得整理頭髮很麻煩，所以就決定剃頭上陣。」

國體大教練桑茂森則表示，在昨天遭到政大準絕殺後，球員今天賽前確實都還沈浸在低潮之中，「賽前真的溝通了很久，今年我們就是一支年輕的球隊，大一、大二球員要扛起很多責任，像是今天最後達祐的節奏幾個學弟就跟不太上，導致發生幾次關鍵的失誤。」

張鎮衙莊家誠韓杰諭

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