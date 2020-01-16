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UBA／連兩年斷台師大連勝 輔大曾祥鈞又扮關鍵人物

2020-01-16 19:34聯合報 記者劉肇育／即時報導

輔大曾祥鈞（右）倒數階段放進關鍵兩分，中斷台師大11連勝。記者劉肇育／攝影
輔大曾祥鈞（右）倒數階段放進關鍵兩分，中斷台師大11連勝。記者劉肇育／攝影
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在UBA公開男一級預賽前三階段拉出11連勝的台師大與健行科大，今天都遭遇嚴苛挑戰，其中健行成功逆轉高師大驚險奪下12連勝後，台師大卻在與輔大之戰一路落後，以81：86中斷連勝之旅，輔大也繼去年中斷台師大19連勝後，再一次扮演連勝終結者。

輔大去年在男子組八強賽中斷了台師大的19連勝，當時正是靠著中鋒曾祥鈞單場25分、10籃板以及林哲霆的關鍵表現取勝，而今天曾祥鈞又再一次扮演台師大的攔路者，全場進帳16分、10籃板、2阻攻，還在比賽倒數階段擺進關鍵兩分，澆熄台師大反撲氣焰，幫助輔大以五分差距取勝。

對於連兩年擋下台師大的連勝之旅，輔大教練楊哲宜說：「其實我們沒有想太多，只想要讓球隊的替補球員能夠多打一點，為八強賽提前準備，能連兩年中斷他們連勝真的只是巧合，而賽前我也告訴球員把勝負放一邊，上場就是全力打，拿出應有態度。」

而連兩年扮演攔路者的曾祥鈞，在今天的比賽中展現旺盛進攻企圖心，不斷強攻禁區的表現成為輔大贏球關鍵，他說：「我只是想說，他們都還沒有敗過，讓他們吞一敗看看。」

台師大教練王志群指出，球隊近來雖然遭遇流感、肺炎以及受傷的狀況，不過並不影響今天比賽人員調度，「在上一階段我們就已經訂下目標，朝著這個方向前進，讓一些可以打得繼續打，要休的就好好休息。」

台師大主力前鋒周桂羽，在因傷錯過前三階段賽事後，今天首度披掛上陣18分鐘拿下7分、5籃板、2助攻，已慢慢找回場上節奏。

王志群周桂羽

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