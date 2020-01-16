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UBA／文化晉級拉警報 射手余孟耘不排除止痛上陣

2020-01-16 16:02聯合報 記者劉肇育／即時報導

文化林淨上籃遭義守陳諾以封阻。記者劉肇育／攝影
文化林淨上籃遭義守陳諾以封阻。記者劉肇育／攝影
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UBA公開男一級預賽最後一階段賽程今天起在世新大學與台灣科大兩校開打，在已經有五隊晉級八強的情況下，剩下三張門票將由另外五支中段班球隊進行卡位戰，其中文化大學在今天以55：63不敵義守大學後，晉級之路拉起警報，這也讓因傷缺陣的射手余孟耘直言，不排除吃止痛藥上陣，力拚八強門票。

UBA公開男一級在前三階段打完後，已有11連勝的台師大、健行，以及排名三到五名的輔大、義守和政大晉級，剩下三張門票則將由六至十名的高師、國體、文化、世新和中州爭奪。

其中文化在最後四場比賽將分別對上已晉級的義守、台師大、政大與排名第六名的高師大，且在第四階段開打前夕，球隊主力射手余孟耘還在與南韓高中的練習賽中右腿拉傷，最後一階段能否上陣仍是未知數，為卡位戰爭添變數。

在今天出戰義守的比賽中，文化雖然在第三節末段一度追到僅剩三分差距，不過卻遭到義守劉承彥投進壓哨三分球，一口氣澆熄文化的反撲氣勢，末節義守再將領先差距擴大到雙位數，終場也以八分差距取勝。

文化在吞下這一敗後，目前以六勝六敗排名第八名，剩下三場比賽將不能再輸球，才有機會晉級到八強賽，教練陳暉說：「今天真的很可惜，對手在練兵，但我們卻沒有把握機會，還發生過多的失誤，真的是輸在自己。」

對於接下來三場比賽余孟耘是否能歸隊救火，陳暉也直言還要再觀察，不過余孟耘也強調，在球隊戰況告急的強況下，他也做好最壞打算，「我有想過吃止痛藥上場打，不過還是要交給教練團來決定，我隨時做好準備。」

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