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SBL／台銀洋將逛年貨大街體驗揮毫 瓊斯最愛這一味

2020-01-15 15:31聯合報 記者林宋以情／台北即時報導

瓊斯（中）、米歇爾（右）年貨大街揮毫。記者林宋以情／攝影
瓊斯（中）、米歇爾（右）年貨大街揮毫。記者林宋以情／攝影
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農曆春節即將到來，SBL台銀籃球隊特地請英文流利的台大醫科高材生劉人豪充當翻譯，帶兩位洋將瓊斯（Matt Jones）、米歇爾（Charles Mitchell）到迪化街走一遭，沾沾過年喜氣，並體驗揮毫，瓊斯則對魷魚絲讚不絕口。

適逢下周將過年，迪化街湧進滿滿採辦年貨人潮，兩位身高近兩米的瓊斯、米歇爾，所到之處吸引不少民眾、店家爭相合照。

首度走進年貨大街，瓊斯與米歇爾對於店家熱情試吃來者不拒，品嘗杏仁茶、肉乾、魷魚絲、開心果等各式乾貨。對台灣味接受度較廣的瓊斯，對魷魚絲讚不絕口，「我不知道是什麼，但猜它是海鮮類，覺得很不錯。」結束後一人一袋年貨滿載歸。

劉人豪隨後也帶領兩人到霞海城隍廟祈福，並拿平安符過香爐，之後再到紅包攤挑選紅包袋。最後一站春聯攤位揮毫，體驗毛筆寫書法。原先一看到要寫出「招財進寶」，讓米歇爾直呼，「這也太難了吧！」

上周幫助台銀衝上聯盟第三位獲單周最佳球員的米歇爾，除了寫「台」，也用英文寫「Good Luck」，盼台銀隊戰績一飛衝天，瓊斯則寫「Love Wins」，祈求愛與和平。

SBL年前本周最後一周賽程，瓊斯、米歇爾也將在周末賽程結束後，短暫返回美國8、9天，與家人共度難得假期，兩人也一同許下新年願望，「希望台銀拿下總冠軍！」

導遊兼翻譯的劉人豪笑說，為了帶洋將逛年貨大街，昨晚還先惡補各種英文，「我住在屏東，也很少有機會逛年貨大街，像是春聯、書法怎麼講都不會，還緊急找導遊朋友求救。」

劉人豪（左）、瓊斯（右）年貨大街挑選紅包袋。記者林宋以情／攝影
劉人豪（左）、瓊斯（右）年貨大街挑選紅包袋。記者林宋以情／攝影
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瓊斯（左）、米歇爾（右）年貨大街體驗揮毫。記者林宋以情／攝影
瓊斯（左）、米歇爾（右）年貨大街體驗揮毫。記者林宋以情／攝影
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劉人豪（中）、瓊斯（中）、米歇爾（右）霞海城隍廟祈福。記者林宋以情／攝影
劉人豪（中）、瓊斯（中）、米歇爾（右）霞海城隍廟祈福。記者林宋以情／攝影
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瓊斯、米歇爾年貨大街嘗鮮。記者林宋以情／攝影
瓊斯、米歇爾年貨大街嘗鮮。記者林宋以情／攝影
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瓊斯、劉人豪、米歇爾逛年貨大街受到民眾歡迎。記者林宋以情／攝影
瓊斯、劉人豪、米歇爾逛年貨大街受到民眾歡迎。記者林宋以情／攝影
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瓊斯、劉人豪（中）、米歇爾（右）逛年貨大街。記者林宋以情／攝影
瓊斯、劉人豪（中）、米歇爾（右）逛年貨大街。記者林宋以情／攝影
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劉人豪SBL

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