SBL／台銀洋將逛年貨大街體驗揮毫 瓊斯最愛這一味

瓊斯（中）、米歇爾（右）年貨大街揮毫。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

農曆春節即將到來，SBL台銀籃球隊特地請英文流利的台大醫科高材生劉人豪充當翻譯，帶兩位洋將瓊斯（Matt Jones）、米歇爾（Charles Mitchell）到迪化街走一遭，沾沾過年喜氣，並體驗揮毫，瓊斯則對魷魚絲讚不絕口。

適逢下周將過年，迪化街湧進滿滿採辦年貨人潮，兩位身高近兩米的瓊斯、米歇爾，所到之處吸引不少民眾、店家爭相合照。

首度走進年貨大街，瓊斯與米歇爾對於店家熱情試吃來者不拒，品嘗杏仁茶、肉乾、魷魚絲、開心果等各式乾貨。對台灣味接受度較廣的瓊斯，對魷魚絲讚不絕口，「我不知道是什麼，但猜它是海鮮類，覺得很不錯。」結束後一人一袋年貨滿載歸。

劉人豪隨後也帶領兩人到霞海城隍廟祈福，並拿平安符過香爐，之後再到紅包攤挑選紅包袋。最後一站春聯攤位揮毫，體驗毛筆寫書法。原先一看到要寫出「招財進寶」，讓米歇爾直呼，「這也太難了吧！」

上周幫助台銀衝上聯盟第三位獲單周最佳球員的米歇爾，除了寫「台」，也用英文寫「Good Luck」，盼台銀隊戰績一飛衝天，瓊斯則寫「Love Wins」，祈求愛與和平。

SBL年前本周最後一周賽程，瓊斯、米歇爾也將在周末賽程結束後，短暫返回美國8、9天，與家人共度難得假期，兩人也一同許下新年願望，「希望台銀拿下總冠軍！」