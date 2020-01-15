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SBL／九太台中監獄公益賽 哈孝遠、朱俐靜年前送暖

2020-01-15 11:40聯合報 記者林宋以情／即時報導

九太科技董事長沈會承（左）、九太初代球星哈孝遠（中）、藝人朱俐靜（右）在中監獲得...
九太科技董事長沈會承（左）、九太初代球星哈孝遠（中）、藝人朱俐靜（右）在中監獲得熱情歡迎。圖/九太科技隊提供
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熱心公益的SBL九太科技籃球隊，14日前往台中監獄舉辦「寒冬問暖送愛心」公益活動，在九太科技董事長沈會承帶領下，由九太初代球星、藝人哈志遠主持，並與中監「同學」進行公益賽。中監同學隊以64：61首度贏過九太隊，在農曆年前開心過年。

九太科技隊在去年12月24日到花蓮監獄參加「2019年寒冬問暖送愛心」公益活動，以2分之差險勝「花監同學隊」，昨天雖以3分之差落敗，但換取中監獄友的笑聲與掌聲。

九太科技董事長沈會承勉勵的表示：「鼓勵獄友選擇對的道路，堅持地勇敢走下去。」

九太科技也邀請歌手朱俐靜到場演唱，中監同學們跟著節奏搖擺，揮舞雙手，現場氣氛嗨到最高點。

在公益賽中，九太科技隊身著黃色球衣，球員們氣勢十足，中監同學們也蓄勢待發認真應戰，雙方實力不相上下。上半場中監同學隊不斷快攻，九太科技隊中鋒李家瑞則兩度灌籃成功；下半場中監同學隊依然手感火燙，最後以3分差距險勝九太科技隊，史無前例的拿下首勝。

在比賽中場，九太科技隊球員還逗趣的把中監的同學抱起來灌籃，讓現場笑聲連連。李家瑞表示：「重要的是比賽過程中和同學們的互動，以及信心喊話，盼他們能誠實面對自己，重回社會的懷抱。」

九太科技籃球隊自民國91年起開始進行「愛心到監獄」的義行，18年來巡迴台中、花蓮、宜蘭、台北、高雄監獄，與受刑人進行籃球友誼賽，希望能喚起社會對受刑人的權益重視，讓獄友們在農曆年前感受溫暖。

台中監獄典獄長邱鴻基（右）頒發感謝狀予九太科技董事長沈會承。圖/九太科技隊提供
台中監獄典獄長邱鴻基（右）頒發感謝狀予九太科技董事長沈會承。圖/九太科技隊提供
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九太隊中鋒李家瑞跳起灌籃，獲得現場掌聲。圖/九太科技隊提供
九太隊中鋒李家瑞跳起灌籃，獲得現場掌聲。圖/九太科技隊提供
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九太科技隊與中監同學隊跳球，開始趣味公益賽。圖/九太科技隊提供
九太科技隊與中監同學隊跳球，開始趣味公益賽。圖/九太科技隊提供
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