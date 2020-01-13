SBL／賽勒單節14籃板 刷破紀錄

裕隆楊絳賽勒（中）在籃下高舉高打。圖／中華籃協提供 分享 facebook

把握九太科技隊「純本土」應戰機會，裕隆隊二○七公分洋將賽勒昨天首節就抓下十四籃板，改寫SBL單節最多籃板紀錄，最終也以十七分、十八籃板「雙十」表現助隊以一○六比八十八奪勝，不過首節破紀錄表現卻被隊友簡浩虧是「刷數據」。

九太上月送走大洋將布魯克後，球隊就只剩賽森，昨天賽森因右手不適缺陣，純本土陣容難以抵擋裕隆雙洋將基恩和賽勒，尤其賽勒首節十四籃板就包括八個進攻籃板，許多球是「自投自搶」，雖改寫「籃板怪物」詹寧斯第八季寫下的單節十二記籃板紀錄，但也讓隊友開玩笑吐槽一番。

賽勒過去曾效力璞園隊，第十二季總冠軍賽第七戰抓下廿二籃板寫下封王戰紀錄，除助隊封王也獲得總冠軍賽MVP，本季身披裕隆戰袍再寫籃板新紀錄，首節八投四中的他被簡浩「虧」完也為自己平反，稱對手沒洋將下自己打得較謹慎，籃下放球失手幾球，進攻籃板才快速累積。

上半季倒數第二周收下連勝，裕隆八勝六敗戰績僅落後提前封王的台啤隊；桃園巨蛋「地主」璞園隊昨天以七十一比七十三不敵台銀隊，單周四連戰全吞敗，六勝八敗戰績反被六勝七敗的台銀「超車」。第十七季SBL本周在桃園巨蛋進行上半季最後一周賽程，二月八日舉行明星賽。