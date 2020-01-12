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SBL／台銀破「長官魔咒」 排名超車璞園

2020-01-12 22:03聯合報 記者曾思儒／桃園即時報導

面對單周4連戰的璞園隊，台銀隊今天第四節最後6罰雖只中3，在洋將米歇爾關鍵三分球、全場24分領軍下仍以73：71險勝璞園隊，讓教頭陳國維笑說突破「長官魔咒」。

過去就是台銀球員出身的陳國維透露，印象中從第8季SBL開始，台銀會開始動員行員來觀戰加油，但只要有長官到場，球隊不但輸球，還常是被「慘電」，「第8季有場輸璞園隊40分，隔天還去跑中正紀念堂，印象很深刻。」

本季前兩次有長官到場的比賽，台銀也吞敗，今天陳國維特別沒和球員提醒有長官觀戰，賽後陳順詳才恭喜隊友們突破另類的「長官魔咒」，成為獲勝小插曲。

台銀首節僅拿10分，不過第二節進攻升溫，米歇爾下半場也「回神」，第三節拿13分，第四節34.2秒再飆進逆轉三分球，以全場24分、7籃板助隊奪勝；賽後心情大好的米歇爾笑說，關鍵時刻不管是執行重要一擊或是防守端付出，自己都有信心幫助球隊，他也強調說：「我開心是球隊獲勝，不是我的表現。」

台銀單周2戰碰璞園都拿勝場，6勝7敗戰績還擠下單周4連敗的璞園、排到第3位，前兩名則是上半季提前封王的台啤隊和8勝6敗的裕隆隊，6勝8敗的璞園落到第4位，只領先排名墊底的九太隊。

璞園上周3戰全部奪勝，但昨天以1分差敗給裕隆，今天則是2分輸球，苦吞4連敗，教頭麥班達略顯無奈說，對於賽程安排已經說過多次，不想再提，「我們驕傲我們的球員，那麼拚，都盡力了，4連戰還可以有這樣表現，到最後0.1秒還有機會贏球。」

璞園最後3秒還有最後一擊機會，但今天攻下20分的施晉堯殺到禁區出手沒進框，一陣混亂中裁判也沒響哨，讓璞園洋將愛德衝上前理論，成另個比賽插曲。

麥班達說，愛德的舉動是為隊友爭取權益，「這就是個團隊。」施晉堯也認為最後嘴巴有被掃到，但裁判沒響哨，「實際情況可以回去看重播。」

台銀隊洋將米歇爾（右）攻下全場最高24分。圖／中華籃球協會提供
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台銀隊教頭陳國維。圖／中華籃球協會提供
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台銀隊洋將瓊斯（右）外線出手。圖／中華籃球協會提供
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璞園隊洋將愛德不滿裁判最後沒吹哨，比賽結束仍上前理論。圖／中華籃球協會提供
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璞園SBL台銀

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