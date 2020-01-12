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SBL／九太純本土無緣3連勝 裕隆收破百大勝

2020-01-12 18:46聯合報 記者曾思儒／桃園即時報導

挑戰本周3連勝的九太科技隊，董事長沈會承，副董事長李自明今天雖親自到桃園巨蛋觀戰，但洋將賽森因手不適缺陣，「純本土」陣容擋不下洋將基恩和賽勒，第一節就以9：25落後，最終以88：106吞下本周首敗，勝場數仍停在3。

九太本周前兩戰分別擊敗璞園隊和上半季提前封王的台啤隊，但今天開賽手感不佳，被裕隆拉出23：7攻勢，第一節1分33秒「四上四下」也沒太多成效，首節打完以9：25落後。

第二節九太進攻加溫，但擋不下裕隆洋將賽勒，他首節就攻下9分、14籃板，第二節再追加4分、2籃板，半場還沒打完就完成「雙10」，九太雖有陳文宏投進壓哨三分球，半場打完仍以34：48居下風。

九太射手群第三節開火，包括陳懷安和于煥亞都飆進外線，但防守卻也出現讓裕隆發球後直接送到前場、大空檔籃下放球的畫面，三節打完裕隆仍以76：60領先，加上第四節前兩分鐘6：2攻勢，差距又到20分，最終裕隆就以破百的106：88收下上半季第8勝。

裕隆洋將基恩繳出24分、9籃板、7助攻，賽勒17分、18籃板，三分球4投3中的簡浩也贊助13分。九太無緣3連勝，陳懷安讀秒階段還扭到腳踝，留下13分、10助攻成績單提前隊場，全隊以陳文宏16分最佳，蘇奕晉14分。

簡浩台啤

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