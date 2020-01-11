SBL／10天打7戰 璞園主帥麥班達直呼不合理

本季SBL動輒出現3連戰，甚至每隊在本季都有4連戰的機會，不只考驗球員體能，就連教練安排課表上也遇到挑戰，本周面臨4連戰、10天內打7戰的璞園隊主帥麥班達賽後也直呼不合理。

4連戰第3戰，璞園首節就被裕隆隊打出25：12的攻勢，不過他們仍不放棄，靠著愛德與陳堅恩帶領下回敬28：12的攻勢，半場打完反倒領先3分。易籃後戰況依舊膠著，最後兩分鐘兩隊僅有一球差距，而裕隆在射手簡浩包辦最後6分，加上基恩最後關頭的再見抄截，以84：83、1分險勝。

上周3連戰璞園勝率百分百，不過本周4連戰的前三戰卻都吞下敗仗，10天內出賽7場也讓麥班達直呼不合理，「不管是幾連戰，面對連續出賽球員犯錯的空間就變小，只要每次犯錯就會付出代價，不只是體能，心理上也會覺得累，但我還是為球員今天的表現感到驕傲，因為他們戰到最後一分鐘。」

麥班達繼續說：「我覺得10天內打7戰是很不合理，尤其是對職業球員來說真的不是很理想，我也不好意思要求他們，球員也是人，他們也會累。」不過目前已打過4連戰的球隊都沒有全敗收場，明天最終戰碰上台銀隊，麥班達也誓言一定要搶勝。