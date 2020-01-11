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SBL／台啤輪休主力 九太逆轉首嘗連勝

2020-01-11 19:43聯合報 記者毛琬婷／桃園即時報導

昨天打下上半季冠軍的台啤隊，今天選擇磨練較少上場的球員，而台啤在易籃後浪費雙位數的領先優勢，遭九太科技隊洋將賽森在下半場猛攻28分帶領下，以71：68逆轉，本季首嘗連勝滋味。

台啤昨天以11勝1負的戰績提前在上半季封王，今天面對墊底的九太，主將蔣淯安、黃鎮、黃聰翰等人都輪休，洋將則採單洋將讓巴克利及塞瑟夫輪流上陣，兩人也都打不到5分鐘。

半場打完領先9分的台啤，易籃後曾將分差擴大至17分差，不過九太在賽森第三節獨拿17分帶領下，三節打完追成8分差。決勝節九太靠著于煥亞、李愷諺連續三分球追至2分差，上一節表現火燙的賽森關鍵時刻再度跳出，不僅拿下追平分，還在終場前1分41秒轟進逆轉三分彈，之後4罰中3，包辦球隊最後8分，成為球隊致勝功臣。

台啤主帥周俊三表示，在上半季封王後球隊也有更多空間能夠磨練及調度球員，「我還是強調我們的年輕球員需要比賽經驗的磨練，這場比賽很明顯的就是第四節的7次失誤，和幾次關鍵進攻沒能成功，顯見他們的經驗不足。」

周俊三認為，年輕球員需要實戰經驗，才會知道平時訓練的作用，「上了場就知道哪裡有問題，也剛好藉由比賽給他們一拳，不然活在掌聲中是沒有幫助的。」

而下半場猛攻28分，拿下全場最高31分、6籃板、4助攻的賽森則說：「這場比賽在教練調度下，讓我下半場有體力全力衝刺，加上我們的射手在關鍵時刻也有貢獻，才能拿下勝利。」

九太科技隊賽森下半場猛攻28分，率隊逆轉台啤隊。圖／中華籃球協會提供
九太科技隊賽森下半場猛攻28分，率隊逆轉台啤隊。圖／中華籃球協會提供
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台啤周俊三蔣淯安

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