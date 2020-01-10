SBL／拚上、下半季都封王？周俊三：Why not？

上半季戰績一支獨秀的台啤隊，今天先在璞園隊敗給九太科技隊後，只要接下來擊敗台銀隊就能奪下上半季冠軍；而台啤在巴克利21分、搭配黃鎮20分的貢獻下，以86：70輕取台銀，順利在桃園巨蛋體育館拋下綠色彩帶。

SBL本季分為上、下半季，由上、下半季冠軍進行7戰4勝制的總冠軍賽，若是上、下半季冠軍為同一支球隊，則由年度戰績排名二、三名的球隊先進行5戰3勝制的挑戰賽，而包辦上、下半季冠軍的隊伍則可在總冠軍賽享有1勝的優勢。

台啤在前一場璞園落敗後，封王魔術數字也減為M1，上半場台啤在雙洋將巴克利及塞瑟夫帶領下，半場打完就取得21分領先，易籃後本土球員也輪流跳出，始終維持雙位數領先，最終快意封王。

以11勝1負就拿下上半季冠軍，台啤主帥周俊三及隊長蔣淯安都直呼意外，三哥說：「有點快，本來預期是在下禮拜，這段時間我們的年輕球員慢慢有在成長，但我們還需要更加專注，也代表我們的訓練方式是正確的。」

接下來上半季還有4場比賽，周俊三不諱言會讓更多球員有上場磨練的機會，「封王後人員運用彈性也就較寬鬆一些，為了之後的比賽，必須要多磨練幾名球員上來，讓球員有更多實戰比賽的經驗。」

被問到是否要再爭下半季冠軍？三哥直言說：「Why not？」他解釋，「我們沒有讓的本錢，雖然我們球員雖有資質但經驗較嫩，還需要更多比賽的磨練。」