親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記『旅跑越南』胡志明市馬拉松【知識】如何判斷跑鞋合不合腳？
健行筆記旅途中的小確幸。桃園龍潭也有小葉欖仁秘境步道20191115-D2-遁入夢幻水漾森呼吸
NBA今日五大好球 (1月10日)賽事懶人包 (1月10日)

SBL／拚上、下半季都封王？周俊三：Why not？

2020-01-10 23:11聯合報 記者毛琬婷／桃園即時報導

上半季戰績一支獨秀的台啤隊，今天先在璞園隊敗給九太科技隊後，只要接下來擊敗台銀隊就能奪下上半季冠軍；而台啤在巴克利21分、搭配黃鎮20分的貢獻下，以86：70輕取台銀，順利在桃園巨蛋體育館拋下綠色彩帶。

SBL本季分為上、下半季，由上、下半季冠軍進行7戰4勝制的總冠軍賽，若是上、下半季冠軍為同一支球隊，則由年度戰績排名二、三名的球隊先進行5戰3勝制的挑戰賽，而包辦上、下半季冠軍的隊伍則可在總冠軍賽享有1勝的優勢。

台啤在前一場璞園落敗後，封王魔術數字也減為M1，上半場台啤在雙洋將巴克利及塞瑟夫帶領下，半場打完就取得21分領先，易籃後本土球員也輪流跳出，始終維持雙位數領先，最終快意封王。

以11勝1負就拿下上半季冠軍，台啤主帥周俊三及隊長蔣淯安都直呼意外，三哥說：「有點快，本來預期是在下禮拜，這段時間我們的年輕球員慢慢有在成長，但我們還需要更加專注，也代表我們的訓練方式是正確的。」

接下來上半季還有4場比賽，周俊三不諱言會讓更多球員有上場磨練的機會，「封王後人員運用彈性也就較寬鬆一些，為了之後的比賽，必須要多磨練幾名球員上來，讓球員有更多實戰比賽的經驗。」

被問到是否要再爭下半季冠軍？三哥直言說：「Why not？」他解釋，「我們沒有讓的本錢，雖然我們球員雖有資質但經驗較嫩，還需要更多比賽的磨練。」

落敗的台銀主帥陳國維則說：「台啤真的是支很強的球隊，他們想要封王的心，比我們想阻止他們封王的心還要強烈，我們的球員前25分鐘像失了魂一樣，攻守完全失調，直到第三節一半時鬥志才有點回來。」

台啤隊拿下上半季冠軍。記者毛琬婷／攝影
台啤隊拿下上半季冠軍。記者毛琬婷／攝影
分享

台啤周俊三璞園

延伸閱讀

SBL／中止巴克利壟斷 璞園李啟瑋首獲單周M...

SBL／奪上月最佳球員 巴克利：要助台啤奪冠

SBL／努力學習中文中 巴克利：忘的比學的快

SBL／摘單月最佳球員 巴克利：努力永無盡頭

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

SBL／賽森賽後高唱辣台妹 九太退璞園收第二勝

2020-01-10 21:03

二度曬NBA冠軍戒 林書豪求低調炫耀方法

2020-01-10 17:30

SBL／率先10勝 台啤上半季冠軍差1步

2020-01-09 23:47

SBL／裕隆無緣爭冠 李啟億：沒放棄上半季

2020-01-09 22:47

SBL／裕隆得分寫新低 台啤無懸念迎接第10勝

2020-01-09 22:10

SBL／台銀下必勝令 拚挑戰賽不絕望

2020-01-09 21:19

SBL／台銀雙洋將合轟47分 斷璞園5連勝

2020-01-09 20:07

ABL／杰倫楊大三元 夢想家擊退澳門戰狼

2020-01-09 04:18

熱門文章

大馬羽賽／36分鐘拍落辛德胡 戴資穎闖四強

2020-01-10 15:49

MLB／沒上大聯盟怪基特 新秀向洋基求償10億

2020-01-10 07:58

NBA／明星賽二輪票選 詹姆斯超車唐西奇

2020-01-10 09:14

二度曬NBA冠軍戒 林書豪求低調炫耀方法

2020-01-10 17:30

NBA／衛少回娘家獲歡呼 火箭「識相」輸雷霆

2020-01-10 13:36

地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

2020-01-10 07:00

NBA／聊天邀字母哥組隊 柯瑞澄清是打電動

2020-01-10 13:05

NBA／柯瑞預計三月復出 柯爾：年輕球員很期待

2020-01-10 10:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top