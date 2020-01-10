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SBL／賽森賽後高唱辣台妹 九太退璞園收第二勝

2020-01-10 21:03聯合報 記者毛琬婷／桃園即時報導

本季只拿1勝的九太科技隊今天在在洋將賽森29分、18籃板、8助攻帶領下，全隊還轟進13顆三分球，以89：68輕取璞園隊，拿下本季第二勝，也中止6連敗。

上周打出3連勝、近期拉出一波5連勝的璞園，昨天不敵台銀隊後，今天必須全力取勝才能讓自己在爭奪上半季冠軍取得更有利機會，璞園一開賽也打出一波7：0攻勢，不過很快遭對手追上，九太在13平後打出一波18：6攻勢超前，並一路取得雙位數領先直到終場。

此役九太有10名球員有得分紀錄，進攻火力雖還是集中在賽森身上，但也看到其餘本土球員有所貢獻，陳文宏及蘇奕晉各拿11分，團隊也飆進13顆三分球，也讓主帥劉嘉發稱讚說：「感覺他們在進攻端膽子有變大了。」

「這場比賽可說是本土跟外援一條心，把防守做得很好，也可以看到本土球員在這場比賽感覺比過去不緊張了。」劉嘉發也誇讚今天拿下7分、6籃板的勤明慶，在防守端給予球隊很大的貢獻。

拿下全場最高分的賽森在上周日輪休一場後再度出賽，他表示勤明慶跟陳文宏在防守端上給予自己很大的幫助，大家也都照著教練制定的明確方向走，「就算不進球大家也都彼此鼓勵，團結一心。」

賽森強調，自己不是重視個人數據的球員，也不是因為前一場比賽輪休而爆發，「我只是積極去打球，幫助大家盡快融合在一起，相信如果球隊能像今天這樣，下半季等大洋將到了，一定會有更好表現。」

十分融入台灣文化的賽森，除了日前在社群上高唱《海綿寶寶》中文版主題曲，今天還在賽後記者會上現場唱了幾句《辣台妹》，他笑說：「因為不管我是在休息室還是重訓室，大家都一直放這首歌，聽久了我也就會唱了。」

九太科技隊洋將賽森（右）。記者毛琬婷／攝影
九太科技隊洋將賽森（右）。記者毛琬婷／攝影
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