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SBL／率先10勝 台啤上半季冠軍差1步

2020-01-09 23:47聯合報 記者曾思儒／桃園報導

台啤巴克利頻頻灌籃。 記者蘇健忠／攝影
台啤巴克利頻頻灌籃。 記者蘇健忠／攝影
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上周被璞園隊中斷開季八連勝，台啤隊本周首戰拿裕隆隊開刀，首節就取得廿八比十一領先，兩位數領先也一路維持，沒有懸念以七十四比五十五勝出，第十勝入袋，離上半季冠軍只差一步。

ＳＢＬ改上、下半季制，台啤獨走，璞園隊六勝五敗，裕隆六勝六敗，半季各隊十六場比賽，台啤上半季冠軍幾乎已入袋。若台啤下半季也封王，將由年度戰績第二、三名隊伍先進行五戰三勝制的挑戰賽，出線隊伍再和台啤爭王，台啤先取得一勝優勢。

另一場，過去三季沒有太多機會，本季轉戰台銀隊的林柏偉昨天打出代表作，以百分百命中率攻下生涯新高十一分，助隊以九十比七十七中斷璞園五連勝，目前戰績五勝六敗保住爭奪挑戰賽的機會。

林柏偉第十四季從台啤出發，之後轉戰金酒隊，去年五月球隊易主九太科技後收到解約通知，喜歡毛小孩的他曾想過轉往寵物相關的行業，但仍放不下熱愛的籃球，每天仍維持自主訓練，到母校強恕高中投籃、運動中心重訓，一個月後接到台銀新教頭陳國維邀請，改披紅色戰袍迎接第四個ＳＢＬ球季。

他新球季剛開打就以關鍵罰球助隊勝場開張，昨天三投三中、罰球四投都把握，上場十五分鐘就攻下十一分，高效率表現成雙洋將瓊斯和米歇爾外的進攻亮點，他笑說：「看到數據我也嚇到，之前都被女友嗆，最高只得八分。」他坦言自己個性較悶，容易想太多。

台啤璞園金酒

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