SBL／裕隆低分吞敗 李啟億：沒放棄上半季

一開賽就被台啤隊打出10：0攻勢，裕隆隊今天落後全場，且單節得分都不到20分，最終以55：74敗給龍頭台啤隊，6勝6敗戰績宣告退出第17季上半季爭奪行列，教頭李啟億強調球隊還是沒放棄，他意有所指說：「是別隊先放棄吧，有球隊用單洋將，才是放棄，我們沒放棄，但磨合不夠好。」

裕隆今天命中率低迷，全場三分球24投僅4中，全場66投錯失47球、命中率不到3成，李啟億坦言本季的球員遇高強度防守，耐心就會下降，小組配合少而流於單打獨鬥，球隊已經調整過很多組第一節的組合，成效還是不彰，是下半季前亟需解決的課題。

李啟億強調，球員磨合是球隊當前任務，今年SBL實施新賽制，球隊也還在適應，「上半季剩4場，爭冠機會少，先把自己做好，為下半季準備。」兩名洋將基恩和賽勒也確定會打完上半季，球團會再評估，決定下半季是否留人。

台啤10勝1敗一枝獨秀，教頭周俊三說，球隊本季的表現都是過去的累積，「之前常以1分、2分輸球，這種比賽球員成長很快，我們經驗和裕隆、璞園差很多，必須每場做好準備。」今天下達指令就是斷裕隆射手外線投射機會，協防賽勒也達成效。