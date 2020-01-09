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SBL／裕隆得分寫新低 台啤無懸念迎接第10勝

2020-01-09 22:10聯合報 記者曾思儒／桃園即時報導

台啤洋將塞瑟夫（左）摘下籃板。記者蘇健忠／攝影
台啤洋將塞瑟夫（左）摘下籃板。記者蘇健忠／攝影
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上周被璞園隊中斷開季8連勝，台啤隊本周首戰拿裕隆隊開刀，首節就取得28：11領先，兩位數領先也一路維持，沒有懸念以74：55勝出，第10勝入袋。

裕隆今天命中率低迷，首節16投5中，第二節18投也僅中4，台啤單節雖只拿11分，半場仍取得39：23領先；裕隆易籃後手感不見加溫，第三節又是14投僅4中，三節打完落後分數已達36：56，第四節末段兩隊都以全本土硬戰；最終裕隆第四節雖攻下19分，但全場只拿55分，寫下本季新低。

前3周都獲得單周最佳球員的台啤洋將巴克利，今天再有爆扣美技，全場18分、11籃板，繳出本季第6度「雙10」演出，蔣淯安和黃泓瀚各10分；裕隆洋將基恩今天10投2中僅拿7分，賽勒6分、12籃板，盧冠良和郭昭男各拿10分已是全隊最高。

第17季SBL因隊伍數從7隊縮水成5隊，賽制也有所調整，改採上、下半季制，每隊上、下半季都會打4循環各16場比賽，開季拉出8連勝的台啤坐穩龍頭，目前10勝1敗戰績持續獨走，吞敗的裕隆戰績6勝6敗，今天遭台銀隊中斷5連勝的璞園戰績則是6勝5敗。

上、下半季冠軍隊伍將進行7戰4勝制總冠軍，若台啤下半季也封王，將由年度戰績第2、3名的隊伍先進行5戰3勝制的挑戰賽，出線隊伍再和台啤爭王，台啤先取得1勝優勢。

台啤洋將巴克利爆扣。記者蘇健忠／攝影
台啤洋將巴克利爆扣。記者蘇健忠／攝影
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台啤璞園蔣淯安

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