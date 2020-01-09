SBL／台銀下必勝令 拚挑戰賽不絕望

台銀洋將米歇爾（左）攻下22分、15籃板，助隊斷璞園連勝。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 第17季SBL上半季賽程倒數，前10戰只拿4勝的台銀隊本周下達「必勝令」，今天球員也展現奪勝企圖心，以90：77中斷璞園隊5連勝，保住挑戰賽機會。

第17季SBL參賽隊伍數從7隊縮至5隊，賽制改成上、下半季各打4循環，每隊上、下半季各打16場比賽，上、下半季冠軍將爭奪總冠軍，若上、下半季冠軍隊伍相同，再由年度總戰績2、3名的隊伍先進行5戰3勝制的挑戰賽，出線隊伍再和上、下半季冠軍進行7戰4勝制的對決。

目前戰況以台啤隊一枝獨秀，台銀前10場打完排第4位，僅領先「爐主」九太隊，教頭陳國維說：「球員都知道這禮拜的重要性，今天有展現出企圖心，也讓教練團有了很大信心。」他透露賽前開會只在白板上寫下「企圖心」，「前10場大家有點質疑自己，只要找回進攻節奏，維持原本防守，還是很有機會，接下來比賽希望球員秉持拚到底的態度。」

璞園上周桃園巨蛋打下3連勝，今天唯一洋將愛德命中率不佳，全場11投2中僅拿4分，禁區也沒大號洋將坐鎮，讓台洋雙洋將瓊斯和米歇爾合力轟下47分，台銀內線大將謝宗融也繳出本季新高17分，他說：「教練有特別提醒，璞園沒大洋將，禁區要打強勢一點。」

台銀球員的求勝心，璞園教頭麥班達感受強列，「這場他們比我們拚，進攻和防守企圖心都比我們強，他們是超想贏，我們是打比賽。」璞園本周面臨4連戰考驗，今天攻下全隊次高11分的「澎澎」陳冠全說，會用最短時間改善問題，面對本周後續3戰。