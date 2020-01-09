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ABL／杰倫楊大三元 夢想家擊退澳門戰狼

2020-01-09 04:18中央社 台北8日電

東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家今天作客澳門戰狼，展開兩隊2連戰的首戰，夢想家靠著洋將杰倫楊拿下23分、22籃板、10助攻，完成大三元，率隊以92比89搶下2連勝。

夢想家本週展開客場4連戰，賽前戰績以3勝5敗排名第7，今天為本季首度對決澳門戰狼，兩隊今天開賽互相拉鋸，但首節尾聲澳門戰狼拉出5比0攻勢，夢想家陷入25比30落後，夢想家次節命中率持續下滑，雙方差距也擴大至43比54。

雙方易籃後，張宗憲楊敬敏以及洋將塔克（Anthony Tucker）第3節開啟一波10比0攻勢，追成2分差，隨後田壘連2記三分球，不但助夢想家反超比分，還與洋將杰倫楊（Jerran Young）聯手將領先優勢拉開至72比67。

張宗憲決勝節一開始連得4分，一度助夢想家取得雙位數領先，不過對手發揮韌性，並在僅剩1分12秒時，扳平戰局。

張宗憲在倒數56秒時再度挺身而出，靠著杰倫楊助攻，投進關鍵三分球，這也是杰倫楊全場第10次助攻，加上全場進帳23分、22籃板，締造大三元紀錄，助夢想家以3分差險勝，收下近期2連勝。

夢想家今天有5人得分雙位數，除了杰倫楊外，張宗憲貢獻21分，外加2籃板、5助攻。

夢想家明天休兵一日，10日將再度與澳門戰狼交手，12、18日分別將在客場出戰西港馬來西亞猛龍、越南西貢熱火。

張宗憲楊敬敏田壘

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