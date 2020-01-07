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ABL／梅奧轟35分白搭 富邦勇士遭菲律賓火焰逆轉

2020-01-07 19:02聯合報 記者林宋以情／即時報導

沒能延續新年主場二連勝氣勢，富邦勇士隊今日展開客場三連戰，7日對菲律賓火焰隊，梅奧（OJ Mayo）獨轟35分，但菲律賓火焰末節攻下34：28攻勢，倒數3分鐘被對手連飆進三記三分球成為致命傷，終場96：101吞下客場第四敗。

富邦勇士上周主場連退寶島夢想家、新加坡騰飛之獅，短暫休兵後，展開八天三戰的嚴峻客場征途。由於蔡文誠在與騰飛之獅一役腳踝扭傷，此役缺陣，加上「野獸」林志傑應力性骨折，至少得等到2月才能歸隊，讓勇士隊陷入傷兵潮。

勇士隊開賽三洋將梅奧、賈西亞（CharlesGarcia）、艾索（Maxie Esho）領銜，加上替補林冠均出色表現，首節就取得10分領先，但次節賈西亞三犯陷犯規麻煩，讓菲律賓趁勢扳平戰局。

末節勇士隊一度取得8分領先，但梅奧倒數4分鐘三罰盡墨，讓比賽還有懸念，菲律賓追到兩分差，威特倒數三分鐘先飆進外線冷箭，葛雷（Jeremiah Gray）最後兩分鐘內再連飆兩記三分球，終場96：101不敵菲律賓。賈西亞27分，艾索13分、6籃板，林冠均8分、2籃板。菲律賓先發五人有三人得分破20分，229公分中鋒迪哥拉（Sam Deguara）26分、14籃板。

勇士隊接下來客場還要碰上澳門戰狼、澳門黑熊，17日、18日再回到主場和平籃球館，迎戰莫諾吸血鬼和香港東方。

富邦勇士梅奧三分球出手。記者季相儒／攝影
富邦勇士梅奧三分球出手。記者季相儒／攝影
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富邦勇士蔡文誠

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