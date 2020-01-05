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SBL／台啤擊潰九太「全本土」9勝續站聯盟龍頭

2020-01-05 21:46聯合報 記者毛琬婷／桃園即時報導

昨天敗給璞園隊、中斷開季8連勝的台啤隊，今天碰上決定採用「全本土」陣容上陣的九太科技隊，在塞瑟夫獨拿20分、10籃板帶領下，以82：61輕取對手，收下第9勝，持續站穩聯盟龍頭寶座。

本季僅拿一勝的九太科技，今天賽前又決定讓唯一的洋將賽森輪休，只能眼看台啤逐漸將分差擴大，最終以21分差吞下本季第10敗，繼續在聯盟敬陪末座。

日前九太主帥劉嘉發表示，為了磨練本土球員，因此在上半季確定只會用單洋將應戰，儘管賽森繳出亮眼表現，但是僅靠他一人之力沒能成功帶起球隊，也讓球隊戰績持續低迷，球賽精采度也大為下降。

對此劉嘉發也向外界道歉，「我也覺得非常抱歉，但我們仍決定要讓本土球員多磨練，很多球員以前都不是一線，希望能藉此機會讓每個人都有上場的機會。」

台啤主帥周俊三也認為，此役球隊就是贏在人員充裕，「贏球不意外，但我們自己還有一些內容缺失需要去修正。」上季宣告退休的成力煥在球隊慰留下，本季再度披上台啤球衣，今天他本季首出賽也有7分的貢獻。

成力煥表示，儘管現在平日工作繁忙，但他仍對自己十分要求，下班後也會自己加強投籃、體能，今天本來也很期待能對位上九太洋將賽森，不過賽森卻輪休讓他錯失這次機會，「現在就是盡力去幫助球隊，尤其是外線的部分。」

台啤隊成力煥。圖／中華籃球協會提供
台啤隊成力煥。圖／中華籃球協會提供
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九太隊洋將賽森（右）昨天輪休。圖／中華籃球協會提供
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台啤周俊三SBL

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