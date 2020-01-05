SBL／決勝節轟7顆三分球 璞園逆轉裕隆收5連勝

克服三節打完還落後9分的劣勢，璞園隊靠著洋將愛德24分帶領，搭配近日外線手感火燙的李啟瑋17分及簡偉儒最後關頭外線破網鎖住勝果，決勝節轟進7顆三分球，以88：81逆轉裕隆隊收下五連勝，本周三連戰勝率百分百也擠下裕隆，站上聯盟第二位置。

首節兩隊戰成19平，半場打完裕隆也僅領先璞園2分，易籃後裕隆在洋將基恩獨拿12分帶領下，三節打完將分差擴大至9分，不過主場的璞園展現韌性，靠著陳堅恩、李啟瑋及彭俊諺連飆3顆三分球逆轉戰局。

儘管裕隆再靠基恩追平比分，近期外線火燙的李啟瑋再度跳出，投進本場第5顆三分球，儘管隨後他因五犯畢業，仍在退場時與簡偉儒握手，將好運傳給隊友，簡偉儒也在最後19.98秒飆進穩住勝果的關鍵三分球，助隊收下五連勝。

「我只能說就是靠著團隊的力量。」本周三連戰都取勝的璞園主帥麥班達賽後笑說：「要面對本季這樣的賽程，必須要很敢用球員，不然球員可能會累死，大家都有貢獻才能克服這樣的賽程，已經開始期待下周的四連戰了！」

麥班達認為，璞園每一季都遇到慢熱的問題，但就是從比賽過程中找出問題，才有現在的五連勝，「大家都越來越了解自己的角色、彼此互相信任。」