SBL／賽森42分白搭 台銀米歇爾雙20退九太

台銀隊本周在瓊斯阿基里斯腱緊繃的情況下，只能用單洋將應戰，今天面對戰績墊底的九太科技，台銀靠著米歇爾38分、24籃板領軍下，技壓九太洋將賽森的42分、14籃板，以98：94險勝。

台銀昨天不敵裕隆隊吞下三連敗，今天碰上至今只拿下1勝的九太，台銀開賽就先打出一波7：0的攻勢，整場比賽也幾乎都握有領先優勢，儘管決勝節讓九太一度反超，仍在吳祐任、米歇爾、張家禾等人輪流跳出要回領先，最終以4分差險勝，也讓九太吞下五連敗。

此役台銀籃板數以54：36優於九太，其中進攻籃板就多了對手10個，今天抓下24籃板其中包含11個進攻籃板的洋將米歇爾就表示，對自己的進攻籃板表現感到驕傲，「我一直很注重進攻籃板，不管到哪裡比賽都一樣，這是態度問題。」

儘管米歇爾繳出「雙20」的數據，不過他的罰球命中率卻十分不理想，今天他6罰僅中1，台銀主帥陳國維苦笑的說：「這部分我們有發現，今天早上練球時我也只要求他特別加強罰球，其餘的都不用練，結果還是這樣。」

一旁的米歇爾聽聞只能不好意思地笑著說：「其實我每次都覺得我會進，我覺得我自己投籃的動作蠻漂亮的，不知道為什麼結果是這樣，但我會再做修正的。」