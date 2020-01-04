SBL移師桃園 市長鄭文燦力挺璞園

桃園市政府與中華民國籃球協會第4度合作辦理「第17屆SBL超級籃球聯賽」，今日在桃市體育館舉辦桃園主場例行賽開幕典禮，由「台啤vs璞園」進行對戰，市長鄭文燦也親自到場為賽事開球，為提升比賽精彩度，今年賽程有重大改變，首度採取上、下半季方式進行。

鄭文燦表示，自桃園升格，至今已興建27座天幕籃球場，已營運及規畫興建的11個運動中心內，皆設有籃球場供市民使用，市府自105年起積極向籃協爭取SBL在桃園舉辦，第14屆部分場次移師中原大學舉辦，第15屆促成將桃市體育館作為「桃園璞園」主場，不負眾望拿下總冠軍。

這次桃園與璞園建築籃球隊第4年冠名合作，以「桃園璞園建築籃球隊」征戰第17屆，鄭文燦說，相當期待球隊表現，此外，他還為開幕戰開球、坐上主播台擔任客座球評，現場還有桃園市人氣吉祥物「ㄚ桃、園哥」擔任加油團團長；桃市體育局局長莊佳佳表示，市府也將會持續與「桃園璞園」合作辦理學校巡迴籃球訓練工作，於每年暑假期間辦理桃園盃全國三對三籃球賽。

為鼓勵學生看球，中華籃協表示，SBL桃園場平日賽程為「籃球推廣日」，各級學校學生可憑學生證或穿著制服等方式享免費入場看球，且本屆賽事還新增周六、日場次，各學校單位可事先向協會提出申請免費入場，希望藉此讓桃園的青年學子喜歡籃球、愛上運動。