親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍象大戰相對論
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

「我不喜歡她的態度」日女在唐吉訶德持刀砍傷陸女

運動筆記不及格的以賽代訓~ 半馬破90分~【知識】天冷越動越胖？冬季不發胖運動前中後補給菜單推薦
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA賽事精華- 鵜鶘 vs. 湖人 (1月4日)今日十大好球 (1月4日)

ABL／賽後擁抱前隊友麥克連 梅奧：他羨慕我的主場球迷

2020-01-04 20:25聯合報 記者林宋以情／台北即時報導

上季與麥克連（Anthony McClain）攜手披SBL達欣隊戰袍，富邦勇士隊梅奧（OJ Mayo）與麥克連新球季轉戰ABL各為其主，不過賽後仍相擁話家常，梅奧也透露，麥克連對梅奧擁有的主場球迷相當稱羨。

在幾乎滿場球迷助陣下，梅奧4日迎戰新加坡騰飛之獅攻下24分、4籃板、3助攻，連兩戰在和平籃球館主場轟下全隊最高分，率隊終場83：77笑納二連勝且是本季第六勝。

「背靠背出賽並不輕鬆，特別新加坡是過去冠軍戰常客，但我們此役有備而來。」此役也是梅奧首度和轉戰新加坡的麥克連同場較勁，梅奧說：「麥克連說我有很棒的主場球迷，我告訴他他瘦了不少，體態比過去還要好。」

先前SBL也曾和麥克連交手的賈西亞（CharlesGarcia），同樣大讚麥克連瘦了後，腳步更加輕盈，「他的移動更快了，不像過去一樣，現在籃下可以二、三波連續跳躍爭搶籃板。」

富邦第三節一度落後4分，但第四節藉著梅奧、賈西亞以及洪志善連番跳出，穩穩守住勝局。

儘管贏球，主帥許晉哲仍對籃板保護不滿意，特別是交下來將客場三連戰碰上菲律賓、香港等隊，保護籃板將是第一要務。

勇士隊在傷兵纏身下近六戰奪四勝，年前還有五戰要打，特別是蔡文誠腳踝扭傷，下役對菲律賓恐得休兵，所幸第四節被打中鼻樑見血的曾文鼎並無大礙。

富邦勇士曾文鼎第四節鼻樑見血。記者季相儒／攝影
富邦勇士曾文鼎第四節鼻樑見血。記者季相儒／攝影
分享
富邦洪志善第四節單節連飆兩記三分球。記者季相儒／攝影
富邦洪志善第四節單節連飆兩記三分球。記者季相儒／攝影
分享
富邦勇士梅奧挑戰前達欣隊友麥克連。記者季相儒／攝影
富邦勇士梅奧挑戰前達欣隊友麥克連。記者季相儒／攝影
分享
富邦勇士曾文鼎第四節鼻樑見血。記者季相儒／攝影
富邦勇士曾文鼎第四節鼻樑見血。記者季相儒／攝影
分享

富邦勇士SBL

延伸閱讀

ABL／梅奧轟24分屠獅 富邦勇士主場2連勝

紐約瘋傳「地鐵都坐哪個位置」 總統參選人也來...

ABL／洪總誤稱野獸為怪獸 賈西亞助富邦逆轉...

ABL／賈西亞關鍵火鍋斷反撲 富邦勇士逆轉夢...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

SBL／李啟瑋外線6投全中 射破台啤不敗之身

2020-01-04 20:01

SBL移師桃園 市長鄭文燦力挺璞園

2020-01-04 20:55

ABL／梅奧轟24分屠獅 富邦勇士主場2連勝

2020-01-04 19:10

CBA／林書豪搞笑點名周杰倫 抖音秀NBA冠軍戒

2020-01-04 15:45

SBL／施顏宗板凳救火 璞園教頭喊讚

2020-01-03 23:57

ABL／洪總誤稱野獸為怪獸 賈西亞助富邦逆轉勝

2020-01-03 23:54

SBL／林宜輝找回球風 雙十表現率裕隆退台銀

2020-01-03 23:13

ABL／艾索首戰16分6籃板 賈西亞：他早該加入

2020-01-03 22:16

ABL／蔡文誠洩密 張宗憲仍謝勇士播致敬影片

2020-01-03 22:06

圖／ABL富邦勇士逆轉夢想家 本季交手2勝1負領先

2020-01-03 22:01

SBL／史上頭一遭 跳球時裁判遭球員肘擊傷退

2020-01-03 21:19

ABL／賈西亞關鍵火鍋斷反撲 富邦勇士逆轉夢想家

2020-01-03 21:18

SBL／替補當救火隊 施顏宗助璞園逆轉九太

2020-01-03 21:16

ABL／黑鷹直升機失事 富邦勇士開場默哀

2020-01-03 21:07

ABL／為勇士開球 洪一中：許總冠軍資歷更顯赫

2020-01-03 19:58

ABL／為張宗憲戴冠軍戒 富邦勇士溫馨迎台灣內戰

2020-01-03 19:55

UBA／羅家姊妹痛擊前隊友 世新收11連勝

2020-01-03 00:16

UBA／佛光反撲功虧一簣 世新續寫11連勝

2020-01-02 20:16

ABL／台灣大攜富邦打造主題週 洪一中、林之晨站台相挺

2020-01-02 17:57

HBL／光復連兩年晉級8強 準決賽2月8日登場

2020-01-02 17:32

UBA／傷兵潮來襲 台師大驚險搭上六強列車

2020-01-02 13:59

UBA／不能投還可以切 陳育緹提醒自己不要急

2020-01-01 23:34

UBA／補起心中的缺憾 楊淑淨帶佛光迎接挑戰

2020-01-01 22:08
看更多

熱門文章

NBA／哈沃德、卡盧索獲高票 AD喊讓全隊入選

2020-01-04 14:59

NBA／戰老東家再飆破40分 AD率湖人輕取鵜鶘

2020-01-04 14:40

NBA／明星賽首輪票選 2替補意外衝進前10名

2020-01-04 13:30

NBA／飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人

2020-01-04 15:59

NBA／頂黑人辮+頭帶 哈登砍44分賞76人4連敗

2020-01-04 12:10

NBA／手推裁判？湯瑪斯只打88秒就被趕出場

2020-01-04 14:55

NBA／新髮型致敬阿姆？ 庫茲瑪：厭倦一成不變

2020-01-04 13:14

NBA／首返湖人主場 英格倫：夢想成真之地

2020-01-04 14:14

NBA／活塞戰績直線下滑 佐蒙德交易談判升溫

2020-01-04 10:56

MLB／4名台將等合約 1月成延續旅美生涯關鍵

2020-01-04 10:06

中職／四隊教練團底定 新球季五大看點

2020-01-04 10:26

中職／悍將快鎖定羅力 陳金鋒將轉任顧問

2020-01-04 00:01

NBA／楊恩關鍵吞2鍋 綠衫軍少華克照擒老鷹

2020-01-04 11:41

NBA／哀悼前總裁史坦逝世 官方宣佈配戴黑飾帶

2020-01-04 11:05

CBA／林書豪搞笑點名周杰倫 抖音秀NBA冠軍戒

2020-01-04 15:45

NBA／退休韋德傳奇3號 熱火敲定223舉辦儀式

2020-01-04 12:20

日本箱根驛傳 逾8成跑者穿同款鞋引關注

2020-01-04 16:45

NBA／拓荒者終於振作 力克巫師止5連敗

2020-01-04 12:37

MLB／21歲「古巴大谷」離開日職 赴美尋找合約

2020-01-04 08:07

NBA／比照AD請求交易 國王戴德蒙收聯盟罰款

2020-01-04 13:40

MLB／如何改變棒球？ 紅人包爾：換掉主播

2020-01-04 11:35

MLB／塞佩達斯斷腿減薪原因 竟是被野豬攻擊

2020-01-04 11:17

NBA／末節詭異只得6分 熱火手感急凍不敵魔術

2020-01-04 11:50

NBA／先後逆轉獨行俠、馬刺 保羅：漂亮的勝利

2020-01-03 23:14

MLB／國民隊先簽卡斯楚 仍不放棄搶唐納森

2020-01-04 08:25

ABL／艾索首戰16分6籃板 賈西亞：他早該加入

2020-01-03 22:16

MLB／台將剩2野手 林子偉攜張育成拚開季名單

2020-01-04 11:02

NBA／喬治傷退照贏 哈瑞爾：每人都作好準備

2020-01-03 23:55

NBA／澳洲野火肆虐 西蒙斯：盡我們一份力

2020-01-04 16:50

爆米花／12強國手出賽 王宗豪勝、吳昇峰敗

2020-01-04 00:03

中職／告別猿改當悍將 洪一中：想挑戰自我

2020-01-03 23:59

中職／少了彭政閔 新球季期待國際賽帶人潮

2020-01-04 10:51

ABL／蔡文誠洩密 張宗憲仍謝勇士播致敬影片

2020-01-03 22:06

6搶1／仍無意願接中華隊 洪總：講再多還是會問

2020-01-04 12:05

MLB／別把大谷當瓷娃娃 教頭麥登：應增加打數

2020-01-04 17:33

圖／ABL富邦勇士逆轉夢想家 本季交手2勝1負領先

2020-01-03 22:01

SBL／林宜輝找回球風 雙十表現率裕隆退台銀

2020-01-03 23:13

ABL／梅奧轟24分屠獅 富邦勇士主場2連勝

2020-01-04 19:10

ABL／洪總誤稱野獸為怪獸 賈西亞助富邦逆轉勝

2020-01-03 23:54

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2020-01-04 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top