ABL／賽後擁抱前隊友麥克連 梅奧：他羨慕我的主場球迷

上季與麥克連（Anthony McClain）攜手披SBL達欣隊戰袍，富邦勇士隊梅奧（OJ Mayo）與麥克連新球季轉戰ABL各為其主，不過賽後仍相擁話家常，梅奧也透露，麥克連對梅奧擁有的主場球迷相當稱羨。

在幾乎滿場球迷助陣下，梅奧4日迎戰新加坡騰飛之獅攻下24分、4籃板、3助攻，連兩戰在和平籃球館主場轟下全隊最高分，率隊終場83：77笑納二連勝且是本季第六勝。

「背靠背出賽並不輕鬆，特別新加坡是過去冠軍戰常客，但我們此役有備而來。」此役也是梅奧首度和轉戰新加坡的麥克連同場較勁，梅奧說：「麥克連說我有很棒的主場球迷，我告訴他他瘦了不少，體態比過去還要好。」

先前SBL也曾和麥克連交手的賈西亞（CharlesGarcia），同樣大讚麥克連瘦了後，腳步更加輕盈，「他的移動更快了，不像過去一樣，現在籃下可以二、三波連續跳躍爭搶籃板。」

富邦第三節一度落後4分，但第四節藉著梅奧、賈西亞以及洪志善連番跳出，穩穩守住勝局。

儘管贏球，主帥許晉哲仍對籃板保護不滿意，特別是交下來將客場三連戰碰上菲律賓、香港等隊，保護籃板將是第一要務。