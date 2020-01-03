SBL／林宜輝找回球風 雙十表現率裕隆退台銀

去年面臨達欣隊退回甲組，林宜輝新球季加入裕隆隊卻始終沒有突出表現，今天他繳出加入新球隊最佳成績，搭配洋將基恩23分、9籃板、6助攻，呂政儒19分，以85：74擊敗台銀隊，避免陷入連敗。

此役開賽沒多久就發生主裁判在跳球時遭到肘擊傷退的情況，比賽也因此中斷了十幾分鐘。首節裕隆在基恩獨拿10分帶領下，率隊打出23：15的攻勢，不過半場打完遭台銀追平。易籃後戰況持續膠著，不過裕隆在決勝節後段靠著洋將塞勒頻頻進攻籃下，以一波15：4的攻勢拿下勝利。

拿下加入裕隆最佳表現18分、10籃板「雙十」成績的林宜輝也獲得執行教練李啟億肯定，「他一開始來到球隊感覺打得蠻客氣的，不太像之前在達欣那樣捨我其誰的霸氣。」不過經過這段時間的磨合，林宜輝也逐漸掌握到教練希望的比賽方式。

林宜輝坦言，由於裕隆是支有許多好球員的球隊，自己剛來到球隊時本想說多替隊友製造空間，卻因此失去了自己的風格，「我也變得失誤過多，也造成教練用人陷入困境，但好在教練、隊友都告訴我，要我照自己的方式打球，這兩周我也換個方式打球，也逐漸找回狀態。」