ABL／艾索首戰16分6籃板 賈西亞：他早就該加入

台北富邦勇士隊新任洋將艾索（Maxie Esho），在今天首度代表球隊出戰寶島夢想家隊就繳出16分、6籃板，雖然下半場因為犯規麻煩大多時間只能在場邊觀戰，讓總教練許晉哲直言希望他能盡快找回體能，但隊友賈西亞（CharlesGarcia）則認為，艾索的加入將對於球隊有很大幫助。

上季代表印尼泗水騎士隊拿下總冠軍並抱回冠軍賽MVP的艾索，在本周正式頂替布拉加入富邦勇士，雖然因為近一個多月都沒有正式比賽，體能狀態仍未達顛峰，但今天他上半場就以14分進帳，仍展現不俗的進攻能力。

對於艾索首場比賽表現，富邦勇士總教練許晉哲說：「他才剛來，命中率跟體能都還沒很好，畢竟一個多月沒比賽，今天才是第一次真打，但我覺得他可以更好，他是個滿全能的球員，而且夢想家去年就對過他，今天勢必對於他有一些不同的防守策略。」

艾索也坦言，確實仍需要一點時間與隊友多磨合，相信未來能對球隊有更大的貢獻，不過隊友賈西亞已相當看好他的表現，「艾索的加入讓球隊有很多不一樣的地方，我們兩個很像，都有很好的移動性，可以跑、可以跳，我覺得這樣的搭配可以延續下去，他早就該加入我們了。」