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ABL／賈西亞第四節攻守爆發 富邦勇士逆轉夢想家

2020-01-03 22:01攝影中心 記者余承翰／台北即時報導

ABL本賽季第三度的台灣內戰，吸引滿場球迷擠進和平籃球館，地主富邦勇士在第四節靠著洋將賈西亞（CharlesGarcia）攻守爆發，以83：76逆轉擊敗夢想家，在本季前三度交手取得二勝一敗。

寶島夢想家張宗憲雖然也有全場17分好表現，但富邦勇士賈西亞全場得到22分、21籃板，梅奧（O.J. Mayo）也得到26分，在第四節遭到勇士逆轉。

ABL本賽季第三度的台灣內戰，富邦勇士賈西亞（前）第四節攻守爆發，幫助球隊逆轉獲...
ABL本賽季第三度的台灣內戰，富邦勇士賈西亞（前）第四節攻守爆發，幫助球隊逆轉獲勝。記者余承翰／攝影
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富邦勇士隊出戰寶島夢想家，賽前全場一同默哀一分鐘，向在黑鷹失事中罹難的官兵致意。...
富邦勇士隊出戰寶島夢想家，賽前全場一同默哀一分鐘，向在黑鷹失事中罹難的官兵致意。記者余承翰／攝影
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ABL本賽季第三度的台灣內戰，富邦勇士梅奧（O.J. Mayo）（中）在比賽中與...
ABL本賽季第三度的台灣內戰，富邦勇士梅奧（O.J. Mayo）（中）在比賽中與總教練許晉哲（右）交換意見。記者余承翰／攝影
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ABL本賽季第三度的台灣內戰，富邦勇士蔡文誠（中）上籃時寶島夢想家張宗憲（左）與...
ABL本賽季第三度的台灣內戰，富邦勇士蔡文誠（中）上籃時寶島夢想家張宗憲（左）與杰倫楊（Jerran Young）（右）合力將他擋下。記者余承翰／攝影
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ABL本賽季第三度的台灣內戰，寶島夢想家張宗憲（中）全場得到17分。記者余承翰／...
ABL本賽季第三度的台灣內戰，寶島夢想家張宗憲（中）全場得到17分。記者余承翰／攝影
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ABL本賽季第三度的台灣內戰，富邦勇士新洋將艾索（Maxie Esho）突破防守...
ABL本賽季第三度的台灣內戰，富邦勇士新洋將艾索（Maxie Esho）突破防守後上籃得分。記者余承翰／攝影
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ABL本賽季第三度的台灣內戰，富邦勇士以83比76擊敗寶島夢想家。記者余承翰／攝...
ABL本賽季第三度的台灣內戰，富邦勇士以83比76擊敗寶島夢想家。記者余承翰／攝影
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ABL本賽季第三度的台灣內戰，寶島夢想家田壘奮力搶下籃板球。記者余承翰／攝影
ABL本賽季第三度的台灣內戰，寶島夢想家田壘奮力搶下籃板球。記者余承翰／攝影
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ABL本賽季第三度的台灣內戰，吸引滿場球迷擠進和平籃球館。記者余承翰／攝影
ABL本賽季第三度的台灣內戰，吸引滿場球迷擠進和平籃球館。記者余承翰／攝影
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富邦勇士隊出戰寶島夢想家，邀請富邦悍將總教練洪一中（中）到場開球。記者余承翰／攝...
富邦勇士隊出戰寶島夢想家，邀請富邦悍將總教練洪一中（中）到場開球。記者余承翰／攝影
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ABL本賽季第三度的台灣內戰，寶島夢想家杰倫楊（Jerran Young）（中）...
ABL本賽季第三度的台灣內戰，寶島夢想家杰倫楊（Jerran Young）（中）切入突破包夾。記者余承翰／攝影
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ABL本賽季第三度的台灣內戰，富邦勇士梅奧（O.J. Mayo）（右）切入後拋投...
ABL本賽季第三度的台灣內戰，富邦勇士梅奧（O.J. Mayo）（右）切入後拋投得分。記者余承翰／攝影
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富邦勇士張宗憲

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