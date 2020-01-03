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ABL／賈西亞關鍵火鍋斷反撲 富邦勇士逆轉夢想家

2020-01-03 21:18聯合報 記者劉肇育／台北即時報導

ABL本賽季第三次的台灣內戰今天移師到和平籃球館舉行，本周台北富邦勇士隊在洋將戰力進行更動後再戰寶島夢想家隊，兩隊整場比賽一路拉鋸，第四節地主富邦勇士在洋將賈西亞（CharlesGarcia）先是完成關鍵三分打又賞給對手一記麻辣鍋的有攻有守表現下，以83：76逆轉擊敗夢想家。

兩軍前一次碰頭夢想家靠著塔克（Anthony Tucker）在下半場投進七顆三分球、進帳25分的表現，擊敗來訪的富邦勇士，不過富邦勇士在近期決定進行洋將戰力替換，將布拉（Sim Bhullar）換為上季冠軍賽MVP艾索（Maxie Esho），但「野獸」林志傑仍因為右足第二蹠骨壓力性骨折持續缺陣。

今天雙方再度碰頭，上半場夢想家再度展現多點開花的攻勢，不僅杰倫楊（Jerran Young）進帳全場最高的15分，今天賽前從富邦勇士領隊蔡承儒手中領取上季SBL冠軍戒指的夢想家張宗憲也有七分進帳，幫助夢想家取得四分領先優勢。

而今天首度代表富邦勇士出賽的艾索，雖然上半場也有14分進帳，但第三節進行到一半他就吞下第四次犯規，只能回到場邊觀戰，不過富邦勇士在第四節梅奧（O.J. Mayo）與賴廷恩連得五分後逆轉戰局，而第三節一度短暫傷退的賈西亞，也在比賽最後兩分半鐘完成關鍵「三分打」，幫助富邦勇士一度取得八分領先。

雖然夢想家田壘隨後命中三分球，但蔡文誠隨即還以顏色連得四分，幫助富邦勇士維持住領先優勢，賈西亞更在比賽倒數階段在防守端賞給試圖灌籃的托爾伯特（Jordan Tolbert）一記麻辣鍋，終場富邦勇士就以七分差距擊敗夢想家，本季前三度交手取得二勝一敗。

富邦勇士張宗憲

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