SBL／替補當救火隊 施顏宗助璞園逆轉九太

本季來到璞園隊的「阿飛」施顏宗，今天面對九太科技隊繳出本季新高的12分、5籃板，搭配洋將愛德（Seskus Edvinas）17分、7籃板，助隊以71：66逆轉勝出，笑納三連勝。

璞園此役先發五人表現不佳，陳堅恩及陳冠全得分都掛蛋，只有愛德得分突破雙位數，好在替補球員即時跳出，並在決勝節56平後打出一波12：0攻勢奠定勝基。

「幸好我們可以登錄12個人。」璞園主帥麥班達賽後苦笑的說，「這場比賽我們的先發球員沒有競爭力，好在替補球員有打出屬於我們的籃球。」璞園此役替補球員合力共下42分，也幫助球隊逆轉取勝。

此役璞園讓九太洋將賽森（Franklin Session）提前五犯畢業，也讓九太在最後追分時刻少了一大進攻點，不過麥班達認為，璞園其實沒也特別針對賽森，「我們打得不夠專注，真的是靠替補球員上去，他們的拚勁救了這場比賽。」

麥班達也特別點名一旁的施顏宗，直誇他就是扮演球隊救火隊，「他就是很有energy的球員，也逐漸找到他在球隊中自己的位置，也希望他與溫立煌能把這樣的能量帶進來球隊，讓球隊打嗨一點。」