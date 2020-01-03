ABL／為張宗憲戴上冠軍戒 富邦勇士溫馨迎台灣內戰

ABL本賽季第三度的台灣內戰今天在台北市和平籃球館舉行，雖然雙方在前兩次交手中激盪出激烈火花，不過在今天的第三度對決前，地主台北富邦勇士也先舉行感謝儀式，並頒發上賽季SBL冠軍戒指給前副領隊陳建州與上賽季SBL奪冠功臣張宗憲。

富邦勇士去年在拿下SBL總冠軍後轉戰ABL，並與寶島夢想家帶起台灣籃壇的新風潮，雙方在本季的前兩度交手中也戰成一勝一敗平手，讓今天的第三度碰頭格外引人矚目。

不過在今天賽前，富邦勇士球團也率先舉辦了感謝儀式，由領隊蔡承儒親自為目前任職與效力夢想家的前副領隊陳建州和張宗憲戴上上季SBL冠軍戒指，總教練許晉哲在致謝影片中也提到，陳建州過去在擔任副領隊時期，就時常到板橋運動中心關心球隊練球狀況，並且用不一樣的方式在幫助台灣籃球，「謝謝黑人讓我們看到他在用不同方式幫助台灣籃球，現在我們兩隊也都要用不同方式，繼續幫助台灣籃球。」