HBL／光復連兩年晉級8強 準決賽2月8日登場

余維豪帶領光復擊敗松山慶祝。圖／教育處提供 分享 facebook

光復中學籃球隊自107年以黑馬之姿挺進高中籃球聯賽後，在108學年度也順利進8強，教育處表示，HBL準決賽賽事預計為2月8至16日在台北市和平籃球場舉行，男子組8強隊伍包含泰山高中、南山高中、青年高中、高苑工商、東山高中、能仁家商、光復高中與南湖高中，盼市民一起為光復高中打氣加油。

光復中學培養在地選手仍穩紮穩打，在108學年度HBL預賽中被分配到死亡之組，以1勝2敗的成績晉級複賽，面對複賽隊伍強敵環伺光復中學最終雖以分組第四名落入外卡，但仍舊未放棄希望，最後技壓治平高中順利取得晉級8強資格。

光復後衛李承謙突破松山綠色神盾快攻。圖／教育處提供 分享 facebook

教育處表示，108年HBL複賽從12月24至29日在高雄中學舉行，24日首戰遇上南山，雖一度領先15分，卻被7顆3分球被逆轉，吞下首敗；25、26日，遇上強敵松山高中與泰山高中，分別以71比66和70比57強過「雙山」；27、28日以大比數輸給青年高中與強恕高中，落入外卡，最終在29日以3分險勝治平高中，連續2年順利晉級八強。

光復中學籃球隊教練陳定杰表示，在球場上是沒有資格選擇對手的，當看到複賽賽程一連3天的3座山(南山、松山、泰山)就積極備戰，碰上南山首戰在最末節被追上逆轉，讓他持續提醒球員面對松山、泰山要堅持到底，最後成功攀過2座山，但面對強恕和青年，選手確實面臨到氣力放盡，因專注力無法集中導致輸球，「放鬆心情後，面對治平，就是平常心」，終於拿下8強門票。

教育處長黃錦能表示，雖然帶領光復中學打入4強的主將喬楚瑜已畢業，但今年光復中學補上了新竹本地高三196公分的中鋒范智堯、187公分的重型矮中鋒楊瑞東及余維豪，希望能夠再創「籃猿奇蹟」。