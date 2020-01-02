UBA／傷兵潮來襲 台師大驚險搭上六強列車

陳怡萱（中）拿下17分、9籃板，率領台師大搶下最後一張六強門票。圖／大專體育總會提供 分享 facebook

預賽階段受到傷兵影響的台灣師大，今天在UBA公開女一級預賽第三階段最終戰與成功大學一決生死，台師大靠著陳怡萱獨拿17分、9籃板帶領下，以73：36擊敗對手，搶下最後一張六強門票。

在世新、文化、佛光、北市大及台灣大學確定取得晉級資格後，最後一張六強門票由賽前同為5勝5負的台師與成大爭奪，台師大首節靠著防守只讓成大拿到3分，首節就取得19分的領先，並一路壓著對手打，最終以37分差大勝，驚險搭上晉級列車。

台師大在106學年度意外跌出四強名單，中斷連續10年四強的紀錄，上學年成功重返四強，但卻在四強賽不敵後來奪冠的佛光。108學年台師大再度前來挑戰，不過卻碰上球隊傷兵潮，也讓球隊在預賽最後一天才驚險晉級。

「上階段很多比賽結果沒在預期之中，很多該贏的比賽沒贏下來，本來預期我們應該安然度過預賽，但最終卻是這樣跌跌撞撞（晉級）。」賽後台師大教練梁嘉音説。

球隊面臨傷兵潮挑戰，加上剛傷癒歸隊不久的陳雅彤目前台師大剛好只能登錄12名球員上場，梁嘉音苦笑說：「真的沒有本錢再有人受傷了。」接下來這兩個月時間，球隊會就傷兵部分去做調整，讓傷兵盡快找回體能、球感。

此役拿下全隊最多17分、9籃板的陳怡萱賽後說：「前兩階段我們幾乎都是輸在自己，很多該贏的比賽沒贏下來，今天教練也只是鼓勵我多進攻，下一階段先把目標設定在四強，也希望球隊狀態能調整到更佳。」