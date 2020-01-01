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UBA／補起心中的缺憾 楊淑淨帶佛光迎接挑戰

2020-01-01 22:08聯合報 記者林宋以情／台北即時報導

HBL南山女籃前教練楊淑淨，去年褪下WSBL電信戰袍，離開籃球圈投入保險業，但因緣際會下，楊淑淨去年9月加入佛光大學教練團，襄助廖哲億教練。繞了一圈，楊淑淨笑說：「原來這才是我想要的。」

佛光、北市大兩支提前晉級六強球隊今日碰頭，佛光首節就打出24：7攻勢，並在劉昕妤「雙十」16分含兩記三分球，16籃板、3火鍋的帶領下，70：47輕取北市大，預賽至今9勝1負。

兩年前HBL南山女籃拋出震撼彈，八強陣前易帥，楊淑淨離開一手帶起的南山「二代艦」，WSBL打完該季後更毅然決然退役。但塞翁失馬焉知非福，沉澱一年後，又有執教機會向楊淑淨敲門；佛光前教頭傅姿伶，去年7月與丈夫曹竣崵轉戰城市大學，楊淑淨加入佛大教練團。

「說來真的是緣分。」楊淑淨坦言當時只想徹底離開籃球圈，但總是覺得心中少了些什麼，身邊的朋友也多半認為，她總有一天會回到籃球界，「去年9月加入後，我發現心中少的那塊補齊了，原來這才是我想要的。」

新學年楊淑淨面對的挑戰不小，接手的佛大上季奪隊史首冠，連霸壓力，加上羅家姊妹轉戰世新，林嘉慈、彭惠貞畢業，楊芷瑜投入選秀，再再考驗佛大教練團，不過佛光預賽仍繳出9勝1負，早早搶下六強複賽門票。

「球隊花了一段時間整合，但我願意挑戰。」不過帶大學生還是有好處，楊淑淨露出笑容，「大學生更成熟也自律，管理上比高中真的輕鬆多了。」

佛光劉昕妤「雙十」16分含兩記三分球，16籃板、3火鍋。圖／大專體總提供
佛光劉昕妤「雙十」16分含兩記三分球，16籃板、3火鍋。圖／大專體總提供
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佛光陳孟欣11分、6籃板、5助攻。圖／大專體總提供
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HBL劉昕妤選秀

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