UBA／張寧執教鞭重返一級賽場 盼聖約翰習得不放棄

前中華女籃國手，張寧99學年曾幫助文化女籃完成四連霸，捧回隊史第15冠，9年後回到公開一級賽場，不過這回是以聖約翰科大教練身分現身，即便目前聖約翰仍一勝難求，張寧也鼓勵球員不能喪志，面對比賽堅持不放棄。

186公分的張寧，2015年褪下國泰女籃戰袍轉戰保險業，但脫離不了籃球，她2017年8月接掌當時還是公開二級的聖約翰科大女籃兵符，一帶就邁入第三年，聖約翰成績也扶搖直上，屢創隊史新猷，去年捧回公開二級首冠，新學年站上一級舞台。

但公開一級多的是HBL甲組畢業的好手，相較之下，聖約翰陣中僅少數有甲組資歷，平均身高也是一級墊底。

張寧心疼又無奈，「每一場比賽打完，都有人在哭。因為她們太想要贏了，但這是好的現象，代表她們在乎。」球隊除了身材條件不如人，觀念也得重新來過。

「畢竟大家都來自不同球隊，特別是很多人沒打過甲組，最難的是整合防守觀念，但我們真的沒有太多時間調整。」帶兵還得兼顧工作，張寧臉上藏不住憔悴，她還是保持樂觀，就像個大姊姊，不時要球員加件衣服。