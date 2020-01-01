UBA／跨年許願擊敗聖約翰 交大開胡迎新年

交大女籃陳玟蒨跳投，1日對聖約翰攻下全隊最佳「雙十」17分、10籃板、6助攻、3抄截。圖／大專體總提供 分享 facebook 去年公開二級冠軍戰敗給聖約翰科大，交大女籃新學年捲土重來，昨跨年夜還許下甜蜜復仇聖約翰心願，2020年元旦UBA公開女一級預賽，在大批加油團的助陣下，78：64心想事成，用本季首勝慶祝新年第一天。

交大去年與二級冠軍失之交臂，亞軍作收，新學期兩隊雙雙升上公開一級，交大早將預賽這場視為目標。不過球隊僅9人作戰，陣中呂慧真還在季中左手小指骨折，鋼釘沒拆照上場，只為讓球隊多點調度空間。今日交大前三節與聖約翰難分難捨，但末節以22：9攻勢，帶走勝利。

交大以高中乙組球員為主體，教練鄭智仁特別感謝學校不餘遺力支持，球隊得以藉由移訓，與HBL甲級球隊切磋。首勝開胡後，明日將碰上台體大攸關保級，鄭智仁說：「台體大戰力齊全，但球是圓的，告訴球員全力以赴，相信今天贏球對她們信心有提升。」

大二的陳玟蒨畢業自新竹高商，今日前教練陳姿汶也帶著竹商學妹前來助陣，陳玟蒨攻下全隊最佳「雙十」17分、10籃板、6助攻、3抄截。陳玟蒨笑說：「昨天跨年我們都不敢出門，在家看101煙火直播，留言許願新年願望贏下這場。」