親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

青棒國手從警？ 警局承認發布假新聞：深感抱歉

火線大逃亡！澳洲除夕「野火圍城」 5千遊客被逼入海

運動筆記不可思議的完賽！雨中跑馬破5創PB 「我跑馬，我驕傲」第二馬意外破四
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA焦點球員- Devin Booker (12月31日)焦點球員- Damian Lillard (12月31日)

SBL／連3周奪最佳球員 巴克利創紀錄

2019-12-31 12:59聯合報 記者曾思儒／即時報導

台啤洋將巴克利（左）連3周獲得單周最佳球員。圖／中華籃協提供
台啤洋將巴克利（左）連3周獲得單周最佳球員。圖／中華籃協提供
分享
台啤隊2019年拉出開季8連勝，刷新隊史最佳成績，陣中洋將巴克利（Kentrell Barkley）也再次獲得單周最佳球員肯定，且是「back to back to back」，一人就囊括第17季SBL開季前3周的單周最佳球員，成為連3周奪獎第一人。

首度來台就打出好成績的巴克利，上周3場比賽延續前兩周好表現，繳出場均26分、8.3籃板成績，且命中率超過6成，助隊依序擊敗璞園、九太和台銀隊。

再度獲得單周最佳球員，創下SBL紀錄的巴克利仍感謝台啤的青睞，「我很感謝能夠在SBL打球，我會持續專注在每一場比賽中，努力做好自己的本分。」他也特別感謝隊友，幫助自己快速融入團隊，一起並肩奮戰，「我相信球隊會不斷地成長，繼續打出屬於台灣啤酒籃球隊的球風。」

台啤開出隊史最佳戰績，單周最佳球員票選也包辦前3名，巴克利兩名競爭對手分別是洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）和蔣淯安，但兩人分數和巴克利都有一段差距。

結束3周台北和平籃球館賽程的SBL，第四周賽事本周五移師桃園巨蛋舉行，台啤周六挑戰9連勝將遇上周打下2連勝的璞園。

第4周觀戰焦點還有本季加盟裕隆隊的老將林宜輝，他累積生涯總得分已達3630分，有望在本周超越蔡文誠的3632分，成為SBL得分榜史上

第5。，更多精彩賽事敬請鎖定SBL超級籃球聯賽。

台啤洋將巴克利（右二）連3周獲得單周最佳球員。圖／中華籃協提供
台啤洋將巴克利（右二）連3周獲得單周最佳球員。圖／中華籃協提供
分享

SBL巴克利台啤

延伸閱讀

SBL／雙洋將太猛！台啤開季八連勝

SBL／克服雙位數落後 台啤收追平隊史最長8...

傳威廉森重學走路跑步 巴克利節目上搞笑指導

SBL／台啤開季至今不敗 周俊三：勝利來自於...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

SBL／雙洋將太猛！台啤開季八連勝

2019-12-30 00:33

SBL／愛德、簡偉儒同場飆分 璞園退裕隆收二連勝

2019-12-29 21:52

SBL／克服雙位數落後 台啤收追平隊史最長8連勝

2019-12-29 20:14

CBA／內線傷兵過多 北京首鋼提前輪休林書豪組雙塔

2019-12-29 18:07

SBL／一次轉身滑倒 張博勝弄傷右膝退場

2019-12-28 23:39

SBL／裕隆九太洋將對決 基恩36分比下賽森

2019-12-28 22:37

SBL／防守帶起進攻 璞園力壓台銀斷二連敗

2019-12-28 19:52

熱門文章

跳樓交易純屬無心插柳 雷霆意外完成重建

2019-12-31 07:00

NBA／唐西奇再創罕見紀錄 與布萊恩相擁致意

2019-12-30 18:52

NBA／亞歷山大飆分 暴龍教頭：第一步可能聯盟最快

2019-12-30 18:20

NBA／公牛發揮受限 傳快艇有意交易老將楊恩

2019-12-30 18:40

中職／新球季倒數75天 4隊洋將竟只確定索沙

2019-12-30 16:47

NBA／達9千助攻 詹姆斯：教練從小灌輸的觀念

2019-12-30 15:39

NBA／布萊恩會講斯洛維尼亞語？唐西奇認證OK

2019-12-31 09:24

NBA／勇士想補強 鎖定選秀狀元及字母哥

2019-12-31 10:19

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top