SBL／連3周奪最佳球員 巴克利創紀錄

台啤洋將巴克利（左）連3周獲得單周最佳球員。圖／中華籃協提供 分享 facebook 台啤隊2019年拉出開季8連勝，刷新隊史最佳成績，陣中洋將巴克利（Kentrell Barkley）也再次獲得單周最佳球員肯定，且是「back to back to back」，一人就囊括第17季SBL開季前3周的單周最佳球員，成為連3周奪獎第一人。

首度來台就打出好成績的巴克利，上周3場比賽延續前兩周好表現，繳出場均26分、8.3籃板成績，且命中率超過6成，助隊依序擊敗璞園、九太和台銀隊。

再度獲得單周最佳球員，創下SBL紀錄的巴克利仍感謝台啤的青睞，「我很感謝能夠在SBL打球，我會持續專注在每一場比賽中，努力做好自己的本分。」他也特別感謝隊友，幫助自己快速融入團隊，一起並肩奮戰，「我相信球隊會不斷地成長，繼續打出屬於台灣啤酒籃球隊的球風。」

台啤開出隊史最佳戰績，單周最佳球員票選也包辦前3名，巴克利兩名競爭對手分別是洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）和蔣淯安，但兩人分數和巴克利都有一段差距。

結束3周台北和平籃球館賽程的SBL，第四周賽事本周五移師桃園巨蛋舉行，台啤周六挑戰9連勝將遇上周打下2連勝的璞園。

第4周觀戰焦點還有本季加盟裕隆隊的老將林宜輝，他累積生涯總得分已達3630分，有望在本周超越蔡文誠的3632分，成為SBL得分榜史上