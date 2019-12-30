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小熊王朝美夢終於破滅 人人自危怕成交易籌碼

2019-12-30 07:00tyruschen

二十一世紀一○年代進入倒數計時，回顧這十年的世界大賽冠軍，不但分屬七隻不同球隊（巨人三次、紅襪兩次，紅雀、皇家、小熊、太空人、國民各一次），而且自洋基於1998年至2000年三連霸後，連續十九季沒有任何一隻冠軍隊能夠衛冕成功的紀錄也還在持續。十九年歲月在大聯盟上百年歷史裡並不算長，卻已是自1903年開始舉辦世界大賽以來，頭一次這麼長時間沒有球隊能夠完成連霸的偉業——之前最長紀錄是1979年到1991年間的十三年。近年來強隊競爭之激烈由此可以想見。

在近十年的世界大賽中，國民是第7支奪冠的隊伍，沒有任何一支球隊能連續兩年封王。 ...
在近十年的世界大賽中，國民是第7支奪冠的隊伍，沒有任何一支球隊能連續兩年封王。 歐新社資料照片
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不僅無力衛冕，這十隻冠軍隊的下場也都不怎麼好。往往隔年就變得連打進季後賽都成問題。最典型的例子是「雙打單不打」的巨人，他們在2010年、2012年、2014年三度奪冠，也三度在下一季提前放寒假，其他如皇家及兩次奪冠的紅襪也都逃不了相同的厄運。「倖免於難」的紅雀、小熊及太空人雖能在隔年繼續進軍季後賽，卻都在聯盟冠軍賽中鎩羽而歸。

其中最令人感到惋惜的莫過於總算在2016年破除百年魔咒的小熊。當時他們陣中包括明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）及外野手海沃德（Jason Heyward）、才打第二年就榮獲MVP的三壘手布萊恩（Kris Bryant）、全大聯盟防禦律最低兼賽揚獎票選第三名的先發投手漢崔克斯（Kyle Hendricks），以及才剛嶄露頭角的未來之星貝茲（Javier Baez）、康崔拉斯（Willson Contreras）與史瓦柏（Kyle Schwarber）無一超過27歲，而且除了海沃德之外其他年輕球員不是還在領基本工資，就是尚須一兩年時間才會成為自由球員。奪冠的小熊不但以103勝傲視全聯盟（第二名的遊騎兵及國民分別只有95勝），而且當時的團隊薪資只排第八。是以當時許多媒體及球迷都看好充分享有年輕球員「紅利」的小熊可望順勢建立起一個王朝。

小熊在2016年贏得世界大賽冠軍時，陣中主力球員都相當年輕，被看好未來多年仍有爭...
小熊在2016年贏得世界大賽冠軍時，陣中主力球員都相當年輕，被看好未來多年仍有爭冠潛力。 美聯社
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但後來的發展我們都知道了。2017年小熊上半季打得跌跌撞撞，下半季好不容易急起直追拿下分區冠軍，最後被道奇報了一箭之仇在國聯冠軍賽止步。去年更是將分區冠軍拱手讓人，在外卡賽就打道回府。今年更乾脆，連季後賽都沒得打了，最後一個月還吞下難堪的九連敗，並寫下11勝16敗的五年來最爛單月表現。

就在小熊不進反退的同時，曾一手帶領紅襪跟小熊打破魔咒的王牌總裁艾普斯坦（Theo Epstein）並非坐以待斃，這幾年中他不斷嘗試改善球隊最弱的先發投手陣容及牛棚，先後找來先發投手昆塔納（Jose Quintana）、恰特伍德（Tyler Chatwood）、達比修有、漢默斯（Cole Hamels）以及終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）。這些投手個個都是大有來頭的球星，來到小熊後表現有好有壞，但總體來說確實不如預期，甚至像金布洛爾更成為尾大不掉的累贅。

小熊在奪冠之後仍然積極補強，像2017球季就從白襪換來強投昆塔納，當年他在小熊投...
小熊在奪冠之後仍然積極補強，像2017球季就從白襪換來強投昆塔納，當年他在小熊投出7勝3敗成績，近兩季則各拿下13勝。 歐新社資料照片
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眼看年輕球員的紅利即將花完，布萊恩、貝茲、康崔拉斯及史瓦柏一個個「翅膀長硬」在未來一兩季結束後就會成為自由球員，如不及時應變，到時爭冠的窄門就將完全關上。於是乎艾普斯坦不得不像古人形容窮官的：「先裁車馬後裁人，裁到師門二兩銀。」在告別全大聯盟最高薪（600萬美元）的總教頭麥登（Joe Maddon）並選擇不跟年輕游擊手羅素（Addison Russell）續約後，據球員薪資網站Spotrac粗估，小熊仍得想辦法再砍400萬才能將團隊薪資降到豪華稅門檻以下。如今艾普斯坦的當務之急反變成「挖東牆補西牆」，既要趁一干年輕球員還有交易價值時盡快將他們交易出去以換取即戰力，又得想辦法擠出多一點薪資空間來做有限的補強。

麥登帶領小熊5季拿下471勝339敗戰績，贏得1次世界大冠軍，成績不能說差，但是...
麥登帶領小熊5季拿下471勝339敗戰績，贏得1次世界大冠軍，成績不能說差，但是近幾季持續走下坡，一季打得比一季要差，最終小熊不再與他續約。 歐新社資料照片
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也因此小熊今年不但沒跟任何一位大牌自由球員的傳聞沾上邊，到現在除了傳出有意於日職外野手秋山翔吾外，連一張大聯盟約都還沒發出去。整個冬天我們所看到的，淨是小熊陣中哪位主力球員可能被交易的小道消息。根據EPSN記者帕森（Jeff Passan）報導，其他球隊高層形容小熊正「像瘋了似的」四處尋求交易機會。上自球隊的主力班底布萊恩、康崔拉斯，下至表現不佳但還有一點「殘值」的投手昆塔納無不人人自危。唯一能夠老神在在的大概只有靠拒絕交易條款護身的「網紅」達比修。

小熊投手達比修在今年下半季脫胎換骨，投出4勝4敗，防禦率2.76、K/BB是驚人...
小熊投手達比修在今年下半季脫胎換骨，投出4勝4敗，防禦率2.76、K/BB是驚人的118/7，加上他有合約護身，完全不用擔心明年一開始就要準備搬家。 歐新社資料照片
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這其中最具交易價值的無疑是超級球星布萊恩。尤其在瑞登（Anthony Rendon）被天使簽下、唐納森（Josh Donaldson）可能即將決定東家的此時此刻，市場上已不再有具備一定實力的明星三壘手。但落空的強隊不論是勇士、費城人或國民三壘空缺都仍需補強，這一來使得布萊恩的交易價值大為提高。但屋漏偏逢連夜雨——說來也是小熊當年造的孽——布萊恩選在此時狀告球隊高層當年為了讓他晚一年成為自由球員，故意拖延不讓他早日升上大聯盟。而在這樁申訴結果未見分曉，還無法確定他究竟是明年或後年球季打完成為自由球員前，沒有球隊敢輕易出手交易這位超級球星。小熊如果退而求其次交易貝茲或康崔拉斯，兩人所留下的游擊及捕手空缺都屬於關鍵守備位置，他人顯然難以取代。至於年滿30的一壘手瑞佐即便被換走，頂多是幫球隊省下一千多萬的預算，顯然無法換來太好的貨色。

小熊當年硬佔布萊恩便宜造成了現在的苦果，因為不確定性無法估價，讓他的交易籌碼價值...
小熊當年硬佔布萊恩便宜造成了現在的苦果，因為不確定性無法估價，讓他的交易籌碼價值大為減低。 歐新社資料照片
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身為小熊最高指揮官的艾普斯坦心知肚明，在炒掉麥登後，他接下來要做的仍是一個又一個令人不愉快甚至可能會被罵到臭頭的決定。因為不論是最有可能被交易的布萊恩、康崔拉斯或是貝茲、史瓦柏，無一不是小熊球迷一路「看著他們長大」並曾幫球迷一圓冠軍夢的子弟兵。其實這並不是艾普斯坦第一次遇到這樣的兩難，當年他在紅襪也曾備受煎熬，最後仍選擇將波士頓球迷熱愛的招牌球星賈西亞帕拉交易出去——幸而結局十分圓滿，事後紅襪贏得夢寐以求的一冠。只不過這次許多人對他身陷困局並不抱以同情，甚至認為他正是始作俑者。內幕消息網站The Athletic記者夏瑪（Sahadev Sharma）就將小熊的窘境歸咎於艾普斯坦坐吃山空平白浪費大好資源，以至於現在連想簽個區區一兩百萬的自由球員都無能為力。牆倒眾人推，以富比士運動專欄為首的多家媒體也開始當起事後諸葛亮，逐一盤點艾普斯坦任內犯下的重大錯誤。

艾普斯坦過去接連打破貝比魯斯魔咒、山羊魔咒時是多麼地風光，受到媒體的大力稱讚，但...
艾普斯坦過去接連打破貝比魯斯魔咒、山羊魔咒時是多麼地風光，受到媒體的大力稱讚，但現在樹倒人人推，他的錯誤策略持續被提出來檢視。 歐新社資料照片
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其實光就帳面上來看，目前小熊的戰力還是勝過同區兩大競爭對手紅雀及釀酒人。根據數據分析網站Fangrah的計算，目前小熊與這兩隊仍有四到五場勝差的不小戰力差距。但這樣的差距過去兩年一直都存在，偏偏小熊就是連連表現走鐘自毀江山。更重要的是，即便小熊真能拿下明年的分區冠軍，除非透過交易改善投手陣容，在強敵環伺下想拿下冠軍也絕非易事。在王朝夢醒後，如今看似要走向沒落的小熊未來究竟該何去何從，就看艾普斯坦如何「死棋肚裡出仙著」了。

小熊Kris BryantAnthony Rizzo達比修有

tyruschen

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